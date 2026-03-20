DA LI JE MOGUĆE? Navijači Crvene zvezde gledaju i ne veruju šta se desilo

Ne ponovilo se...

Crna noć Crvene zvezde, kada je 32. kolo Evrolige u pitanju. Na pet od šest utakmica igrale su ekipe koje se bore za doigravanje, i u svim su pobedile ekipe koje nisu trebale.

Barselona je u prvoj utakmici večeri savladala u gostima Valensiju, uz meč vinera Vila Klajburna, koji je pogodio poslednjih pet poena. Time se "blaugrana" izjednačila po broju pobeda sa crveno-belima.

Isto se desilo i posle utakmice u Istanbulu. Gosti su u neizvesnom finišu slavili i izjednačili se sa 18 pobeda sa Crvenom zvezdom. U pitanju je utakmica Efes - Monako koja je završena rezultatom 93:98.

Iako je izmešten iz Izraela, Hapoel nastavlja sa dobrim igrama. Ovog puta je u Sofiji pao Virtus rezultatom 109:91. Izraelski tim je time pobegao Zvezdi trenutno dve pobede.

Olimpijakos je očekivano savladao Baskoniju i stigao do 22. pobede, čime se izjednačio po broju pobeda sa Fenerbahčeom na vrhu tabele.

I dok pobeda bratskog kluba iz Pireja možda i nije toliko bitna po Zvezdu, jeste ona ostvarena u Minhenu.

Dubai se oporavio od poraza od Partizana i savladao Bajern rezultatom 87:74. Time je klub iz Emirata upisao 17. pobedu, odnosno prišao na samo jednu pobedu manje od crveno-belih.

Crvena zvezda, naravno, i dalje sve drži u svojim rukama. A prva prilika da napravi možda i presudni korak ka doigravanju, pa i top šest mestu, jeste gostovanje Panatinaikosu.

Oči navijača Zvezde biće uprte ka Atini, ali će sa pažnjom gledati šta se dešava u Istanbulu, gde se sastaju Fenerbahče i Armani, odnosno Kaunasu, gde Žalgiris dočekuje Real.

Utakmica Asvel - Makabi neće biti u fokusu crveno-belih.