KAKVO IZNENAĐENJE! Evo sa kim je Novak Đoković večerao u Rimu
NOVAK Đoković se u Rimu vraća na teren posle kraće pauze!
Srbin je već odavno u "večnom gradu" sprema se da ostavi što bolji utisak pred Rolan Garos. Ali, pored teniskih obaveza stiže i da se druži sa dragim ljudima.
Naime, Nole je iskoristio je boravak u Rimu da obiđe porodicu Siniše Mihajlovića.
Arijana Mihajlović je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju iz restorana Parnaso u Rimu koji i drži Mihina porodica, a muzička podloga je bio hit Cece Ražnatović - "Autogram", a sve je ispratio komentar:
- Naša legenda! Volim te Srbijo! Idemoooo - napisala je Arijana.
Takođe, na profilu restorana se našla još jedna fotografija, gde su Novak Đoković, Arijana, ali i Mihina deca, sinovi Dušan i Nikolas, kao i ćerka Viktorija, a svi su pozirali uz tradicionalan srpski pozdrav sa tri prsta, dok je tu muzička podloga u objavu bio još jedan Cecin "evergrin" - Beograd.
- Kakvo lepo iznenađenje - stoji u objavi restorana uz fotke sa Novakom i Mihinom porodicom.
