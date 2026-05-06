KAKVO IZNENAĐENJE! Evo sa kim je Novak Đoković večerao u Rimu

NOVAK Đoković se u Rimu vraća na teren posle kraće pauze!

Srbin je već odavno u "večnom gradu" sprema se da ostavi što bolji utisak pred Rolan Garos. Ali, pored teniskih obaveza stiže i da se druži sa dragim ljudima.

Naime, Nole je iskoristio je boravak u Rimu da obiđe porodicu Siniše Mihajlovića.

Arijana Mihajlović je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju iz restorana Parnaso u Rimu koji i drži Mihina porodica, a muzička podloga je bio hit Cece Ražnatović - "Autogram", a sve je ispratio komentar:

- Naša legenda! Volim te Srbijo! Idemoooo - napisala je Arijana.

Takođe, na profilu restorana se našla još jedna fotografija, gde su Novak Đoković, Arijana, ali i Mihina deca, sinovi Dušan i Nikolas, kao i ćerka Viktorija, a svi su pozirali uz tradicionalan srpski pozdrav sa tri prsta, dok je tu muzička podloga u objavu bio još jedan Cecin "evergrin" - Beograd.

- Kakvo lepo iznenađenje - stoji u objavi restorana uz fotke sa Novakom i Mihinom porodicom.