"KOMANDANT OBUČAVAO POLICAJCE KAKO DA PREĐU NA DRUGU STRANU" Vučić prvi put otkrio detalje o pokušaju državnog udara 15. marta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je večeras, gostujući na Informer TV, nepoznate detalje o pokušaju državnog udara 15. marta i prelaska policije na drugu stranu.

Vučić je rekao da je sve bilo dogovoreno kako će da se policajci preobuku.

- Imamo snimak razgovora policijskog komandanta koji obučava svoje policajce kako da pređu na drugu stranu i koju uniformu da nose. Nego smo dobili to ranije pa smo se pripremili na to i onemogućili ih. Taj komandant više nije komandant. Oni su pripremali to pre 15. marta, znali su to - otkrio je Vučić.

Kažeda nisu smeli jer su 13. marta shvatili da postoji narod koji će da se suprotstavi i njima i policiji.

- Jedini koji je bio čvrstvo uz svoj narod, državu i ustav zemlje je komandant Repac i još nekoliko momaka iz drugih jedinica. On nije branio mene, već ustav. Drugi su već prečrtali na drugu stranu. Jedino u vojsku nisu mogli da dirnu. Bili su sigurni da je gotovo sve, a ja sam znao da nije. Rekao sam vam 12. i 13. marta da neće biti ništa, jer sam znao silu naroda koja im se suproostavlja - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara Milomira Marića gde je štab te obojene revolucije, kaže da će govoriti o svim detaljima.

- To kroz šta sam prošao 11, 12 i 13. postoje stvari za koje ne znaju članovi moje porodice, a posotje stvari za koje samo ja znam. Svi su bili u čudu kako nije "pao" Pionirski park. Bila je brigada Repčeva. Kobre bi držale objekat. Nije sporno. Vojska je uvek za zaštitu državnog poretka i držala se kako vojska treba da se drži. Čuvali su i demonstrante, to je sve u redu - kaže on.