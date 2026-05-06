UHAPŠEN BLOKADER ZVANI GANDI: Planirao blokadu auto-puta i prekid isporuke struje

Kako prenose mediji, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je blokader Lazar Mišić zvani Gandi!

Mišić je navodno planirao blokadu auto-puta za veliki protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

On je na skupštini delegata, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu podsticao i studente na blokadu TENT-a i auto-puta, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje.

Na sreću, namere nije uspeo da realizuje jer nije imao dovoljnu podršku ostalih blokadera!

Prema nezvaničnim informacijama po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

