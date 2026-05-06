Politika

UHAPŠEN BLOKADER ZVANI GANDI: Planirao blokadu auto-puta i prekid isporuke struje

В.Н.

06. 05. 2026. u 12:49

PREMA nezvaničnim informacijama po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

УХАПШЕН БЛОКАДЕР ЗВАНИ ГАНДИ: Планирао блокаду ауто-пута и прекид испоруке струје

Foto: MUP Srbije

Kako prenose mediji, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je blokader Lazar Mišić zvani Gandi!

Mišić je navodno planirao blokadu auto-puta za veliki protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

On je na skupštini delegata, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu podsticao i studente na blokadu TENT-a i auto-puta, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje.

Na sreću, namere nije uspeo da realizuje jer nije imao dovoljnu podršku ostalih blokadera!

Prema nezvaničnim informacijama po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONJEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: Šire laži, poboljšali su mi izgled! (FOTO)
Svet

0 0

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

06. 05. 2026. u 09:46 >> 09:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Na estradi je više od četiri decenije: Znate li koliko godina ima Lepa Brena?

Na estradi je više od četiri decenije: Znate li koliko godina ima Lepa Brena?