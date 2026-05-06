IZDAJA KAKVU SRBIN NE PAMTI! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao

OVO mu Novak Đoković nikako neće oprostiti!

Patrik Muratoglu važi za jednog od glavnih teniskih stručnjaka i jedan od najboljih trenera današnjice. U prošlosti je znao da pecne neke igrače iz vrha ATP liste, ali sada je preterao. Naime, Muratoglu je prognozirao šanse tenisera na Rolan Garosu i tom prilkom dizao Janika Sinera u nebesa i poništio uspehe Novaka Đokovića.

- Mislim da šanse da Janik Siner osvoji Rolan Garos ne mogu biti veće", poručio je Muratoglu u svojoj ko zna kojoj po redu smeloj prognozi na društvenim mrežama, gde deluje da se više trudi da "isprovocira" nego da analizira realno situaciju pred turnire koji dolaze.

- Za mene je to uporedivo sa šansama koje je Rafael Nadal imao da osvaja Rolan Garos tokom karijere. Mislim da Siner ima sličnu prednost, ne iz istog razloga, jer je razlog zašto je Rafa bio nepobediv na šljaci bio i njegov stil igre".

Kada kaže da je Siner s istim šansama kao Nadal, inače osvajač 14. pehara na Rolan Garosu, Muratoglu zaboravlja da iako je Italijan osvojio pet uzastopnih mastersa - isto tako do sada nije uspevao da slavi u Parizu. Možda bi to moglo da znači makar jedan zarez u čitavoj analizi, ali ne i kod Muratoglua.

- Janik ima ogromnu prednost na svakoj podlozi, osim protiv Karlosa Alkaraza, ali on ne igra. Nije stvar u njegovom stilu igre, već u dominaciji, koja je neuporediva - rekao je Muratoglu i onda uvredio Novaka Đokovića.

- Ako pogledate dve godine kada je Novak Đoković imao sličan nivo dominacije, 2011. i 2015, u oba slučaja nije osvojio Rolan Garos. Ali postoji velika razlika. Mislim da je Janikova igra na šljaci bolja od Novakove. Janik igra sa mnogo većom rezervom iznad mreže. Mislim da je kvalitet njegove lopte drugačiji, što je izuzetno važno na šljaci. To mu daje čak i blagu prednost - zaključio je Muratoglu.

