CEO RIM ZANEMEO! Novak Đoković izazvao totalni haos u Italiji, hitno reagovao i njegov bivši trener

Novak Đoković će igrati ove sezone u Rimu, a pošto je povlašćen u prvom kolu, to znači da će od druge runde početi takmičenje i to u petak.

Foto: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Srbin je šest puta do sada pokorio glavni grad Italije, a sada je oduševio sve na Čizmi.

Podsećanja radi, Novak Đoković je tokom svoje karijere u više navrata birao je Italiju kao bazu za trening i pripreme, a najznačajniji periodi vezani su za njegove rane godine na ATP turu i saradnju sa italijanskim stručnjacima. U juniorskim danima radio je sa Rikardom Pjatijem, trenirajući pod njegovim nadzorom u Italiji i Monaku, pa i ne čudi što je Srbin toliko vezan za Italiju.

Naime, Nole je na konferenciji za medije u Rimu dao izjavu koja je izazvala zemljotres u Italiji.

- Italija je jedna od najvažnijih zemalja u istoriji čovečanstva. Voljena je zbog toliko očiglednih stvari – istorije, kulture, muzike, hrane, automobila, mode. Tokom karijere sam imao poseban odnos sa Italijanima, radio sam i u svom timu još radim s ljudima iz Italije. Ponosan sam što govorim italijanski, koji je jedan od najlepših jezika,“ rekao je veliki šampion tokom press konferencije u "Večnom gradu" i dodao:

- Ima toliko toga za divljenje ovde… Mogao bih satima da pričam o Italiji.

Kada se ova izjava pojavila na društvenim mrežama, javio se i Boris Beker. Nemac, inače.

- Morate ga voleti, naročito ako ste iz Italije - napisao je bivši trener najtrofejnijeg tenisera svih vremena.