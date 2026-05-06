ŠOK U HRVATSKOJ! Legendarni fudbaler pucao iz kalašnjikova ispred restorana u Zagrebu

CEO region u neverici!

Bivši fudbaler Dinama iz Zagreba i Osijeka, Vlado Kasalo (63) osuđen je u Opšinskom sudu u Zagrebu na šest meseci uslovne kazne i rokom od dve godine da ne ponovi kazneno delo.

Kasalo je proglašen krivim zbog posedovanja kalašnjikova iz kojeg je pucao 4. avgusta 2020. godine ispred jednog restorana u Zagrebu.

Bivši fudbaler je oslobođen u optužbi da je pretio smrću prisutnim osobama.

Tužilaštvo je za oba kaznena dela tražilo 16 meseci bezuslovnog zatvora.

Kasalo je priznao nedozvoljeno posedovanje automatske puške, dok je za pretnje odbacio krivicu.

"Ostajem kod odbrane koju sam izneo još u avgustu 2020. prilikom prvog ispitivanja. Imao sam oružje, ali sam postupao u samoodbrani jer su me ti ljudi ganjali. Ja nikome nisam imao nameru da pretim", branio se na sudu Kasalo.

A u obrani na koju se referira kazao je da je "automatsku pušku kupio napunjenu od Cige za 600 evra kad je njegovoj supruzi zapaljen auto u februaru 2020., ali i da ju je nakon te pucnjave bacio zajedno s municijom sa Savskog mosta kod Jankomira".