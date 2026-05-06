GOTOVO JE! Jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena završio karijeru

ODLAZI u penziju u velikom stilu!

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović stavio je tačku na svoju blistavu karijeru i to na najbolji mogući način.

Los Anđeles Atletik klub je osvojio zlato na Nacionalnom prvenstvu SAD pobedom nad ekipom Olimpik klub rezultatom 16:15 nakon peteraca. Filipović je postigao četiri gola u regularnom delu utakmice i dao je pobedonosni pogodak u šestoj seriji peteraca. To mu donelo MVP priznanje i to u poslednjoj utakmici u karijeri.

- Nećete me više videti u bazenu, da. To je to. Odlučio sam. Nisam želeo da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao – nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Poslednji šut, poslednji gol za klub. Ovi momci su bili neverovatni i ponosan sam što sam ih vodio do kraja - rekao je Filipović posle utakmice.

Do serije peteraca došlo je nakon burne završnice u kojoj je pobednički gol Kolina Malkahija iz Olimpik kluba poništen zbog isključenja sa pravom zamene koje je u istom trenutku dobio Nik Mirković.

- Hajde da kažemo da je ovo jedno od finala za koje se živi. Iskreno, nisam očekivao ovakvu utakmicu. Znali smo da će biti fizički teško, i da oni neće odustati. Ali nismo ni mi odustajali, znali smo da moramo da ih pritisnemo, da igramo onako kako oni igraju. Iskreno, nisam očekivao da će penali odlučivati. Ali kao što sam rekao ranije, ovo je verovatno najbolje što je svetski vaterpolo video poslednjih meseci. Zahvalan sam na tome što sam bio deo ovog kluba, ovo je moja poslednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako - istakao je Srbin.

Upitan je šta će mu najviše nedostajati u penziji.

- Verovatno ovaj osećaj koji imam sad, energija. Ne nedostaju mi golovi, titule... Jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Biće vaterpolo, ali je drugačije od igranja u bazenu.

Filipović je u impresivnoj karijeri osvojio sve što se moglo osvojiti. Sa reprezentacijom Srbije je uzeo dva olimpijska zlata, dve titule prvaka sveta i šest Evrope, uz još pregršt medalja. Kada je reč o klupskoj karijeri, igrao je za Partizan, Pro Reko, kragujevački Radnički, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd. U završnoj fazi karijere igrao je u Kuvajtu i SAD.

