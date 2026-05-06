Ostali sportovi

GOTOVO JE! Jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena završio karijeru

Новости онлине

06. 05. 2026. u 09:00

ODLAZI u penziju u velikom stilu!

ГОТОВО ЈЕ! Један од најбољих српских ватерполиста свих времена завршио каријеру

Foto arhiva VN

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović stavio je tačku na svoju blistavu karijeru i to na najbolji mogući način.

Los Anđeles Atletik klub je osvojio zlato na Nacionalnom prvenstvu SAD pobedom nad ekipom Olimpik klub rezultatom 16:15 nakon peteraca. Filipović je postigao četiri gola u regularnom delu utakmice i dao je pobedonosni pogodak u šestoj seriji peteraca. To mu donelo MVP priznanje i to u poslednjoj utakmici u karijeri.

- Nećete me više videti u bazenu, da. To je to. Odlučio sam. Nisam želeo da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao – nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Poslednji šut, poslednji gol za klub. Ovi momci su bili neverovatni i ponosan sam što sam ih vodio do kraja - rekao je Filipović posle utakmice.

Do serije peteraca došlo je nakon burne završnice u kojoj je pobednički gol Kolina Malkahija iz Olimpik kluba poništen zbog isključenja sa pravom zamene koje je u istom trenutku dobio Nik Mirković.

- Hajde da kažemo da je ovo jedno od finala za koje se živi. Iskreno, nisam očekivao ovakvu utakmicu. Znali smo da će biti fizički teško, i da oni neće odustati. Ali nismo ni mi odustajali, znali smo da moramo da ih pritisnemo, da igramo onako kako oni igraju. Iskreno, nisam očekivao da će penali odlučivati. Ali kao što sam rekao ranije, ovo je verovatno najbolje što je svetski vaterpolo video poslednjih meseci. Zahvalan sam na tome što sam bio deo ovog kluba, ovo je moja poslednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako - istakao je Srbin.

Upitan je šta će mu najviše nedostajati u penziji.

- Verovatno ovaj osećaj koji imam sad, energija. Ne nedostaju mi golovi, titule... Jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Biće vaterpolo, ali je drugačije od igranja u bazenu.

Filipović je u impresivnoj karijeri osvojio sve što se moglo osvojiti. Sa reprezentacijom Srbije je uzeo dva olimpijska zlata, dve titule prvaka sveta i šest Evrope, uz još pregršt medalja. Kada je reč o klupskoj karijeri, igrao je za Partizan, Pro Reko, kragujevački Radnički, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd. U završnoj fazi karijere igrao je u Kuvajtu i SAD.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONJEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: Šire laži, poboljšali su mi izgled! (FOTO)
Svet

0 0

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

06. 05. 2026. u 09:46 >> 09:47

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla ne SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?
Svet

0 0

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže čarolija: Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Stiže čarolija: Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak