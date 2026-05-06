POLA GRČKE U NEVERICI! Ovo su grčka deca uradila zbog Srba (VIDEO)
Najnovije vesti iz Grčke tiču se Srba.
Tačnije, FK Crvena zvezda.
Jer, dok dobar deo Srbije i dobar deo Grčke iščekuju subotu, kada će se na Marakani obeležiti 40 godina bratskih odnosa navijača Zvezde i atinskog Olimpijakosa, u Grčkoj se desilo nešto nesvakidašnje.
Klinci iz Fudbalskog kluba Olimpijakosa zdušno su na jednom tamošnjem turniru navijali za svoje vršnjake iz Zvezde.
I to na srpskom, sa sve "Zvezda šampion".
Sada već tradicionalnu pesmu Zvezdinih "delija" i Olimpijakosovih navijača okupljenih u grupi "Gate 7", u kojoj se naizmenično uzvikuju imena dva kluba, pevali su i grčki mališani, bodreći male zvezdaše.
Evo video snimka koji je i sama Crvena zvezda podelila na društvenim mrežama:
Podsetimo, Crvena zvezda će u subotu 9. maja od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije, a ulaznice za pomenuti duel zvezdaši mogu obezbediti onlajn putem.
Klub s Marakane je tim povodom saopštio:
"Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku izabranicima Dejana Stankovića i prisustvuju proslavi 40 godina bratstva sa Olimpijakosom mogu da nabave ulaznice ONLAJN putem. Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice.
Ulaznice za meč sa ekipom Novog Pazara su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara", ističu iz tabora srpskog šampiona.
Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
CEO RIM ZANEMEO! Novak Đoković izazvao totalni haos u Italiji, hitno reagovao i njegov bivši trener
06. 05. 2026. u 06:40 >> 09:20
"DOSTA JE BILO LAŽI"! Neviđeni haos u svetu tenisa
06. 05. 2026. u 13:26
GOTOVO JE! Jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena završio karijeru
06. 05. 2026. u 09:00
DUŠAN VLAHOVIĆ U "ĆORSOKAKU"! Ništa od Juventusa, šta dalje?
06. 05. 2026. u 14:25
TOTAL FUDBAL NA "ALIJANC ARENI": Bajern ima napadački arsenal potreban za preokret, ali PSŽ zna kako da iskoristi defanzivne mane Bavaraca
OSAM dana nakon nezaboravnog spektakla u Parizu, Bajern Minhen i Pariz Sen Žermen ponovo ukrštaju koplja, ovoga puta na "Alijanc areni" (21.00), u revanšu polufinala Lige šampiona koji obećava još jednu noć za pamćenje.
06. 05. 2026. u 07:00
POLA GRČKE U NEVERICI! Ovo su grčka deca uradila zbog Srba (VIDEO)
Najnovije vesti iz Grčke tiču se Srba.
06. 05. 2026. u 14:45
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
Komentari (0)