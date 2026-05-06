POLA GRČKE U NEVERICI! Ovo su grčka deca uradila zbog Srba (VIDEO)

Najnovije vesti iz Grčke tiču se Srba.

Tačnije, FK Crvena zvezda.

Jer, dok dobar deo Srbije i dobar deo Grčke iščekuju subotu, kada će se na Marakani obeležiti 40 godina bratskih odnosa navijača Zvezde i atinskog Olimpijakosa, u Grčkoj se desilo nešto nesvakidašnje.

Klinci iz Fudbalskog kluba Olimpijakosa zdušno su na jednom tamošnjem turniru navijali za svoje vršnjake iz Zvezde.

I to na srpskom, sa sve "Zvezda šampion".

Sada već tradicionalnu pesmu Zvezdinih "delija" i Olimpijakosovih navijača okupljenih u grupi "Gate 7", u kojoj se naizmenično uzvikuju imena dva kluba, pevali su i grčki mališani, bodreći male zvezdaše.

Evo video snimka koji je i sama Crvena zvezda podelila na društvenim mrežama:

Bratstvo se uči od malih nogu!

Ovako klinci iz omladinske škole Olimpijakosa slave pobedu svojih vršnjaka iz Crvene zvezde.



Vidimo se 9. maja u 18:00 na proslavi bratstva!



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/ipkcHksXo0 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 5, 2026

Podsetimo, Crvena zvezda će u subotu 9. maja od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije, a ulaznice za pomenuti duel zvezdaši mogu obezbediti onlajn putem.

Klub s Marakane je tim povodom saopštio:

"Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku izabranicima Dejana Stankovića i prisustvuju proslavi 40 godina bratstva sa Olimpijakosom mogu da nabave ulaznice ONLAJN putem. Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice.

Ulaznice za meč sa ekipom Novog Pazara su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara", ističu iz tabora srpskog šampiona.

