IZ VIŠE UGLOVA! Ovim košem je Luka Dončić srušio Jokića (VIDEO)

LUKA Donćić je večeras zvezda večeri u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Da igra u formi života pokazao je protiv Denvera, slovenački reprezentativac je doneo pobedu 127:125 svom timu nakon produžetka.

U tom meču i on I Jokić došli su do tripl-dabla.

Ono o čemu se jutros najviše govori je koš za pobedu Dončića.

Bilo je izjednačeno na 15 sekundi do kraja produžetka, pre nego što je Nikola Jokić sjajno pogodio za izjednačenje.

Lejkersi su naravno tražili Dončića za poslednji napad, ali je na njemu odigrana veoma dobra odbrana. Ipak, uspeo je da dođe do lopte, a zatim i da krene ka košu. Kameron Džons ga je sjajno čuvao, ali je Dončić nekako uspeo da uputi šut, potpuno van balansa iz skoka u stranu blizu aut linije.

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OT

