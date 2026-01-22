Košarka

"PA, ON JE VEĆI LOPOV OD MENE"! Košarkaški svet u šoku nakon izjave Darka Miličića

22. 01. 2026. u 07:46

KAO i uvek Darko Miličić čovek bez dlake na jeziku pričao je o stanju u srpskoj košarci.

FOTO: N. Skenderija

Bivši reprezentativac naše zemlje i drugi pik na NBA draftu 2003. godine, Darko Miličić, prokomentarisao je broj stranaca i njihove ogromne ugovore u  Zvezdi  i  Partizanu.

U popularnom košarkaškom podkastu "Luka i Kuzma" Darko je istakao da ne vidi smisao u tome i osvrnuo se na slučaj Devontea Grejema iz Crvene zvezde.

"Ja ne znam da li je iko doveden ovde, a da je vrede više nakon godinu ili dve - uglavnom su svi vredeli manje. Svi su dobijali neke ugovore mimo svake pameti", kaže Darko i dodaje:

"Ja kad sam čuo koliko ovaj Grejem u Zvezdi ima, ja sam se zapanjio. On čovek ne igra, on je gori od mene - veći lopov nego ja! Neverovatno, to mi je fascinantno".

Darko smatra da u ABA ligi ima previše stranaca.

"Ajde kad pogledaš Evroligu, pa negde i da razumeš, ali da ABA ligi par juniora ne može da dobije šansu, to mi je fascinantno. Ima ih previše (stranaca), očigledno je to takva moda. Ne znam".

"U Zvezdi i ima po koji naš momak, a u Partizanu je tragična situacija".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

