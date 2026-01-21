BEŠIKTAŠ RAZBIO BUDUĆNOST! Žakelj nemoćan pred Alimpijevićem

Košarkaši Bešiktaša savladali su Budućnost rezultatom 96:74 u utakmici 15. kola Evrokupa.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Turski crno-beli su ovim trijumfom stigli do 11 pobede, te su nakon 15. kola prvi na tabeli.

Braun je predvodio pobednički tim sa 14 poena, a po 12 su imali Kamagate, Tomas i Ugurlu.

U taboru Budućnosti, koja sada ima skor 9-6, najbolji je bio Jogi Ferel sa 18, Kovlijar je imao 13, a Nikola Tanasković 12 pogodaka.

