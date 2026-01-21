BEŠIKTAŠ RAZBIO BUDUĆNOST! Žakelj nemoćan pred Alimpijevićem
Košarkaši Bešiktaša savladali su Budućnost rezultatom 96:74 u utakmici 15. kola Evrokupa.
Turski crno-beli su ovim trijumfom stigli do 11 pobede, te su nakon 15. kola prvi na tabeli.
Braun je predvodio pobednički tim sa 14 poena, a po 12 su imali Kamagate, Tomas i Ugurlu.
U taboru Budućnosti, koja sada ima skor 9-6, najbolji je bio Jogi Ferel sa 18, Kovlijar je imao 13, a Nikola Tanasković 12 pogodaka.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"TO JE BILO OTKROVENjE ZA MENE": Dejan Stanković o Dekiju Radonjiću...
21. 01. 2026. u 21:20
SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA: Malo ko je ovo očekivao...
21. 01. 2026. u 20:45
DA LI JE VREME ZA POVRATAK U PARTIZAN? Bogdanović "višak" u Klipersima...
21. 01. 2026. u 20:30
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!
Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026, čiji je domaćin Beograd, tiču se vaterpolo reprezentacije Srbije.
21. 01. 2026. u 19:22
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)