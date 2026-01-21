Košarka

NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Slovenac mu došao u kuću i razneo je (VIDEO)

21. 01. 2026. u 07:50

Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su danas u gostima ekipu Denvera sa 115:107, a pobede u NBA ligi upisali su i Majami i Toronto.

FOTO: Tanjug/AP

Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je zabeležio 38 poena, 13 skokova i deset asistencija. Najbolje su ga pratili Lebron Džejms sa 19 i Markus Smart sa 15 poena.

U redovima Denvera najbolji je bio Džamal Marej sa 28 poena, dok su po 18 postigli Aron Gordon i Pejton Votson.

Denver je vodio sa 16 poena razlike u trećoj četvrtini uprkos tome što je igrao bez četiri igrača, uključujući i Nikolu Jokića, ali su Lejkersi uspeli da izjednače početkom poslednje deonice, a potom da serijom 16:0 i preokrenu rezultat.

Košarkaši Majamija pobedili su u gostima Sakramento sa 130:117.

Majami su do trijumfa vodili Bem Adebajo sa 25 i Norman Pauel sa 22 poena, dok je Endru Vigins dodao 19. Srpski košarkaš Nikola Topić na terenu je proveo 19 minuta i za to vreme je upisao osam poena, pet skokova i dve asistencije.

Na drugoj strani, najefikasniji su bili Demar DeRozan i Rasel Vestbruk sa 23, odnosno 22 poena.

Košarkaši Toronta pobedili su u gostima Golden stejt sa 145:127, predvođeni Imanuelom Kviklijem koji je upisao 40 poena i deset asistencija.

Skot Barns je dodao 26 poena i 11 asistencija, dok je Brendon Ingram meč završio sa 22 poena. U poraženom timu najefikasniji je bio Badi Hild sa 25 poena.

U preostalim utakmicama, košarkaši Finiksa su pobedili Filadelfiju sa 116:110, uz 27 poena Devina Bukera, Čikago je bio bolji od Los Anđeles klipersa sa 138:110, dok je Hjuston savladao San Antonio sa 111:106.

