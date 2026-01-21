NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Slovenac mu došao u kuću i razneo je (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su danas u gostima ekipu Denvera sa 115:107, a pobede u NBA ligi upisali su i Majami i Toronto.
Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je zabeležio 38 poena, 13 skokova i deset asistencija. Najbolje su ga pratili Lebron Džejms sa 19 i Markus Smart sa 15 poena.
U redovima Denvera najbolji je bio Džamal Marej sa 28 poena, dok su po 18 postigli Aron Gordon i Pejton Votson.
Denver je vodio sa 16 poena razlike u trećoj četvrtini uprkos tome što je igrao bez četiri igrača, uključujući i Nikolu Jokića, ali su Lejkersi uspeli da izjednače početkom poslednje deonice, a potom da serijom 16:0 i preokrenu rezultat.
Košarkaši Majamija pobedili su u gostima Sakramento sa 130:117.
Majami su do trijumfa vodili Bem Adebajo sa 25 i Norman Pauel sa 22 poena, dok je Endru Vigins dodao 19. Srpski košarkaš Nikola Topić na terenu je proveo 19 minuta i za to vreme je upisao osam poena, pet skokova i dve asistencije.
Na drugoj strani, najefikasniji su bili Demar DeRozan i Rasel Vestbruk sa 23, odnosno 22 poena.
Košarkaši Toronta pobedili su u gostima Golden stejt sa 145:127, predvođeni Imanuelom Kviklijem koji je upisao 40 poena i deset asistencija.
Skot Barns je dodao 26 poena i 11 asistencija, dok je Brendon Ingram meč završio sa 22 poena. U poraženom timu najefikasniji je bio Badi Hild sa 25 poena.
U preostalim utakmicama, košarkaši Finiksa su pobedili Filadelfiju sa 116:110, uz 27 poena Devina Bukera, Čikago je bio bolji od Los Anđeles klipersa sa 138:110, dok je Hjuston savladao San Antonio sa 111:106.
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
21. 01. 2026. u 08:10
LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo
21. 01. 2026. u 06:42
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)