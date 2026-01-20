Košarka

uživoPRENOS, MONAKO - ZVEZDA: Crveno-beli na teškom gostovanju u Evroligi

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 17:45

CRVENA zvezda je u prošlom kolu Evrolige ostvarila važnu pobedu u Milanu protiv Armanija (96:104). Sad igra protiv Monaka u Kneževini u 23. kolu. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, МОНАКО - ЗВЕЗДА: Црвено-бели на тешком гостовању у Евролиги

FOTO: Profimedia

Monako - Crvena zvezda (početak, 18.45)

Uoči meča:

Crveno-beli su u poslednje vreme znaju kako protiv tima Vasilisa Spanulisa. Tim sa Malog Kalemegdana je u seriji od četiri trijumfa protiv današnjeg rivala.

Ipak, Monako se nalazi u sjajnoj formi, nanizao je 11 pobeda u svim takmičenjima. Poslednji put gorčinu poraza osetio je 17. decembra kada je izgubio od Baskonije (85:73).

Dobra stvar za Sašu Obradovića je da će prvi put od 13. marta prošle godine u timu u jednoj evroligaškoj utakmici biti Džoel Bolomboj.

Monako je trenutno drugi na tabeli sa učinkom 15-7, dok su crveno-beli na 10. mestu sa 12-10.

