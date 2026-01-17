OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Vratio se DŽoel Bolomboj i to kako!

DUGO su čekali ovaj dan navijači Crvene zvezde i konačno su ga dočekali.

FOTO: Iks/Crvena zvezda

Ponovo se na terenu u crveno-belom dresu našao Džoel Bolomboj, kome je ovo prvi meč još od 13. marta prošle kad je teško povredio stopalo na utakmici protiv Armanija.

On se u duelu sa Zadrom u ABA ligi našao u sastavu, što svakako raduje sve koji vole crveno-bele pošto je poznato koliko je bio važan u prethodne dve sezone.

Amerikanac je odmah uradio prepoznatljivu blokadu i tako pokazao da je teška povreda prošlost.

Back on the floor. Instant impact. Monster block. 💪@kkcrvenazvezda big guy @joelbolomboy made his presence felt immediately. 😤#ABALiga pic.twitter.com/xY7OIHuivL — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 17, 2026

Podsetimo, Bolomboj je 2023. godine stigao u Crvenu zvezdu i odmah je postao nezamenljiv u ekipi i neko ko pravi veliku razliku na terenu.

