OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Vratio se DŽoel Bolomboj i to kako!
DUGO su čekali ovaj dan navijači Crvene zvezde i konačno su ga dočekali.
Ponovo se na terenu u crveno-belom dresu našao Džoel Bolomboj, kome je ovo prvi meč još od 13. marta prošle kad je teško povredio stopalo na utakmici protiv Armanija.
On se u duelu sa Zadrom u ABA ligi našao u sastavu, što svakako raduje sve koji vole crveno-bele pošto je poznato koliko je bio važan u prethodne dve sezone.
Amerikanac je odmah uradio prepoznatljivu blokadu i tako pokazao da je teška povreda prošlost.
Podsetimo, Bolomboj je 2023. godine stigao u Crvenu zvezdu i odmah je postao nezamenljiv u ekipi i neko ko pravi veliku razliku na terenu.
