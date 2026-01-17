DOBRO DA IH NIJE OSTAVIO U MINHENU: Evo kako je Ataman kaznio košarkaše Panatinaikosa nakon poraza od Bajerna
ERGIN Ataman važi za jednog od najboljih evropskih košarkaških trenera. Ipak, nekada zna da bude strog prema svojim igračima.
Trostruki osvajač Evrolige često daje neobične izjave, ali je sada najnovijim potezom šokirao javnost u grčkoj.
Naime, Panatinaikos je u 22. kolu Evrolige izgubio od Bajerna u Minhenu 85:78.
To je Turčinu teško palo. Grčka agencija SDNA, navodi da je Ataman, odmah po sletanju u Atinu, imao video sastanak koji je trajao sat vremena. Potom i trening u punom intenzitetu!
Panatinaikos je trenutno na učinku 13-9. U predstojećoj duploj nedelji, dočekuju Baskonju i gostuju Makabiju.
