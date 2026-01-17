Košarka

DOBRO DA IH NIJE OSTAVIO U MINHENU: Evo kako je Ataman kaznio košarkaše Panatinaikosa nakon poraza od Bajerna

Новости онлајн

17. 01. 2026. u 12:53

ERGIN Ataman važi za jednog od najboljih evropskih košarkaških trenera. Ipak, nekada zna da bude strog prema svojim igračima.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Trostruki osvajač Evrolige često daje neobične izjave, ali je sada najnovijim potezom šokirao javnost u grčkoj. 

Naime, Panatinaikos je u 22. kolu Evrolige izgubio od Bajerna u Minhenu 85:78.

To je Turčinu teško palo. Grčka agencija SDNA, navodi da je Ataman, odmah po sletanju u Atinu, imao video sastanak koji je trajao sat vremena. Potom i trening u punom intenzitetu!

Panatinaikos je trenutno na učinku 13-9. U predstojećoj duploj nedelji, dočekuju Baskonju i gostuju Makabiju.

