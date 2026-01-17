"CRNO-BELI" NE ZABORAVLJAJU: Emotivna poruka KK Partizan na godišnjicu smrti Dejana Milojevića
KOŠARKAŠKI klub Partizan oglasio se i kratkom porukom odao poštu Dejanu Milojeviću, koji nas je napustio pre tačno dve godine.
Nekadašnji reprezentativac naše zemlje i trener kome se predviđala ozbiljna karijera preminuo je 17. januara 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je doživeo jak srčani udar.
Milojeviću je iznenada pozlilo u jednom restoranu u Solt Lejk Sitiju, gde se nalazio sa ekipom Golden Stejt Voriorsa i pripremali se za gostovanje Juti u okviru NBA lige. On je potom hitno prebačen u bolnicu, gde je zatim i operisan, a uprkos svim naporima lekara Milojevićevo srce nije izdržalo.
Njegov odlazak Srbija nikad nije prebolela, a klub u kome se proslavio - Partizan, oglasio se na godišnjicu smrti legendarnog košarkaša. Crno-beli su ostavili kratku i tužnu poruku na društvenim mrežama.
- Dve godine bez našeg Dejana - objavio je Partizan uz fotografiju legendarnog Miloja u belom Partizanovom dresu.
Milojević je rođena 15. aprila 1977. godine, a svoju košarkašku karijeru započeo je u beogradskom Beovuku 1997. godine, da bi već sledeće sezone prešao u FMP iz Železnika. Dres "pantera" nosio je naredne dve sezone. Usledio je potom odlazak u podgoričku Budućnost, s kojom je osvojio "duplu krunu", prvenstvo i Kup Jugoslavije.
Posle četiri godine provedene u prestonici Crne Gore preselio se u Partizan, u kojem će ostati upamćen kao jedan od najdominantnijih krilnih centara u Evropi. I upravo je u crno-belima ostavio najdublji trag, osvojivši dve titule prvaka i šampionski prsten u tadašnjoj Jadranskoj ligi. Milojević je tri puta zaredom proglašavan za najkorisnijeg igrača regionalnog takmičenja.
