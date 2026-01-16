Košarka

"TO ME POSEBNO RADUJE": Đoan Penjaroja se oglasio posle pobede Partizana nad Igokeom

Танјуг

16. 01. 2026. u 22:50

TRENER košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle pobede protiv Igokee da je nije lako savladati ekipu iz Laktaša i dodao da su crno-beli odigrali dobru utakmicu posle poraza od Olimpijakosa.

ТО МЕ ПОСЕБНО РАДУЈЕ: Ђоан Пењароја се огласио после победе Партизана над Игокеом

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Ekipa iz Beograda je u gostima savladala Igokeuu rezultatom 103:81 u zaostalom meču 7. kola regionalnog takmičenja.

- Srećni smo jer nije lako pobediti Igokeu. Dobra pobeda za nas, posebno nakon utakmice protiv Olimpijakosa, kada smo igrali loš meč. Moramo da se regenerišemo, bili smo bez dosta povređenih igrača, bez Parkera i Brauna, a nismo imali ni Pejna i Džekirija. Imali smo dobar fokus, mislim da smo igrali dobru utakmicu. Posebno me raduje što smo imali 28 asistencija - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan sledeće nedelje očekuje duplo kolo Evrolige kada će igrati protiv Bajerna i Hapoela u Minhenu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)