"TO ME POSEBNO RADUJE": Đoan Penjaroja se oglasio posle pobede Partizana nad Igokeom

TRENER košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle pobede protiv Igokee da je nije lako savladati ekipu iz Laktaša i dodao da su crno-beli odigrali dobru utakmicu posle poraza od Olimpijakosa.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Ekipa iz Beograda je u gostima savladala Igokeuu rezultatom 103:81 u zaostalom meču 7. kola regionalnog takmičenja.

- Srećni smo jer nije lako pobediti Igokeu. Dobra pobeda za nas, posebno nakon utakmice protiv Olimpijakosa, kada smo igrali loš meč. Moramo da se regenerišemo, bili smo bez dosta povređenih igrača, bez Parkera i Brauna, a nismo imali ni Pejna i Džekirija. Imali smo dobar fokus, mislim da smo igrali dobru utakmicu. Posebno me raduje što smo imali 28 asistencija - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan sledeće nedelje očekuje duplo kolo Evrolige kada će igrati protiv Bajerna i Hapoela u Minhenu.

