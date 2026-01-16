PARTIZAN UBEDLJIV U ABA LIGI: Crno-beli razbili Igokeu i nastavili seriju pobeda

KAD bi Partizan igrao samo ABA ligu ne bi bilo problema, pošto crno-beli nižu pobde u regionalnom takmičenju. U odloženoj utakmici 7. kola slavili su u Laktašima sa 103:81.

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Izabranicima Đoana Penjaroje je ovo bio osmi vezani trijumf na Jadranu, ali kod navijača kluba iz Humske mnogo je važnija Evroliga, a tu ekipa iz Beograda ima čak sedam vezanih poraza.

Partizan je odlično otvorio utakmicu i prvi kvartal je dobio sa 33:18. Reagovao je domaćin u drugoj četvrtini, pa se na veliki odmor otišlo sa 54:46 u korist crno-belih.

U nastavku utakmice viđena je dominacija gostiju koji su dodatno uvećali razliku i na kraju ubedljivo slavili.

Najefikasniji kod pobednika bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, pratio ga je Bruno Fernando sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Strahinja Gavrilović sa 16, dok je Dragan Milosavljević dodao 12.

Partizan je u A grupi ABA lige ima učinak 12-1, a tim iz Laktaša 7-5.

