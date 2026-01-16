PARTIZAN UBEDLJIV U ABA LIGI: Crno-beli razbili Igokeu i nastavili seriju pobeda
KAD bi Partizan igrao samo ABA ligu ne bi bilo problema, pošto crno-beli nižu pobde u regionalnom takmičenju. U odloženoj utakmici 7. kola slavili su u Laktašima sa 103:81.
Izabranicima Đoana Penjaroje je ovo bio osmi vezani trijumf na Jadranu, ali kod navijača kluba iz Humske mnogo je važnija Evroliga, a tu ekipa iz Beograda ima čak sedam vezanih poraza.
Partizan je odlično otvorio utakmicu i prvi kvartal je dobio sa 33:18. Reagovao je domaćin u drugoj četvrtini, pa se na veliki odmor otišlo sa 54:46 u korist crno-belih.
U nastavku utakmice viđena je dominacija gostiju koji su dodatno uvećali razliku i na kraju ubedljivo slavili.
Najefikasniji kod pobednika bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, pratio ga je Bruno Fernando sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Strahinja Gavrilović sa 16, dok je Dragan Milosavljević dodao 12.
Partizan je u A grupi ABA lige ima učinak 12-1, a tim iz Laktaša 7-5.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TRAŽIO GA PARTIZAN, A ON NAŠAO NOVO ZANIMANjE: Fudbaler uhapšen zbog prodaje droge
16. 01. 2026. u 12:33
HUMSKA PODRHTAVA! Albert Nađ novi sportski direktor Partizana
16. 01. 2026. u 15:01
GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)
16. 01. 2026. u 13:09
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)