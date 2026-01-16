Košarka

POVREDA UTICALA NA LISTU: Nikola Jokić pao na drugo mesto MVP trke

Časlav Vuković

16. 01. 2026. u 17:58

NIKOLA Jokić trenutno ne igra zbog povrede, što ga košta u trci za MVP NBA lige. Objavljena je nova lista igrača koji su glavni kandidati da ponesu ovo priznanje.

Posle perioda dominacije, Srbin je pao na drugo mestu, a ispred njega se nalazi Šej Gildžus-Aleksander. Ipak, sigurno bi pozicije bile zamenjene da as Denvera nije povređen.

Da bi Jokić mogao da konkuriše za MVP potrebno je da odigra 65 utakmica. To će moći da uradi ako se na teren vrati do kraja januara. Šanse da se to dogodi su veoma izgledne.

Somborac dominira i ove sezone i ima tripl-dabl prosek od 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija.

MVP trka:

1. Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma)
2. Nikola Jokić (Denver)
3. Luka Dončić (LA Lejkers)
4. Viktor Vembanjama (San Antonio)
5. Džejlen Braun (Boston)
6. Kejd Kaningem (Detroit)
7. Entoni Edvards (Minesota)
8. Tajris Meksi (Filadelfija)
9. Džejlen Branson (Njujork)
10. Džamal Marej (Denver)

