ZVEZDA OBORILA REKORD: Crveno-beli su ovo prvi put uradili u Evroligi!
USPELA je Crvena zvezda da nadoknadi minus od 13 razlike i pobedi Armani u Milanu (104:96), a ovaj meč ostaće poseban za crveno-bele zbog jedne stvari.
Naime, 104 je najveći broj poena koje je tim sa Malog Kalemegdana ikada postigao u elitnom takmičenju na gostovanjima, ne računajući produžetke.
Ovo je svakako podatak za poštovanje, ali Zvezda je seriju od sedam pobeda ove sezone ostvarila najviše zahvaljujući sjajnoj odbrani, što je demonstrirala protiv "manekena" u poslednjoj četvrtini koju je dobila sa 34:14.
Izabranici Saše Obradovića posle 22 odigrana kola u Evroligi imaju učinak 12-10 i nalaze se na 10. poziciji.
Podsetimo, naredne nedelje igra se još jedno duplo kolo. Crvena zvezda najpre u utorak od 18.45 gostuje Monaku, a potom u petak u Bolonji od 20.30 igra sa Virtusom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
