Košarka

JOVIĆ "NESTAO" U PORAZU MAJAMIJA: Nikola bled protiv Bostona

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 01. 2026. u 09:52

Srpski košarkaš Nikola Jović dao je samo tri poena u porazu Majamija kod kuće od Bostona rezultatom 119:114 u noćas odigranom meču NBA lige.

ЈОВИЋ НЕСТАО У ПОРАЗУ МАЈАМИЈА: Никола блед против Бостона

FOTO: Tanjug/AP

Jović je imao loše veče, dao je tri poena za 15 minuta, uz šut iz igre 1/6.

Anferni Simons je sa 39 poena predvodio Boston ja pobedi, Džeklin Braun je dao 27, a Sem Hauzer 17.

U Majamiju se istakao Norman Pauel sa 26 poena, Sam Adebajo i Tajler Hiro dali su po 22, a Endrju Vigins 16.

NBA rezultati: Majami - Boston 114:119, Detroit - Finiks 108:105, LA Lejkers - Šarlot 117:135, Hjuston - Oklahoma 91:112, San Antonio - Milvoki 119:101, Dalas - Juta 144:122, Golden stejt - Njujork 126:113, Portland - Atlanta 117:101.

