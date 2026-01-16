Košarka

LEJKERSI NASTAVLJAJU DA TONU: Dončić i Lebron ne mogu sve sami

16. 01. 2026. u 08:30

Košarkaši Šarlot hornetsa zabeležili su 15. trijumf u sezoni, nakon što su sa 135:117 nadigrali Los Anđeles lejkerse.

FOTO: Tanjug/AP

Šarlot je nastavio borbu za plej-in, do kog će doduše jako teško stići posle lošeg početka sezone.

Lejkersima je sa druge strane ovo četvrti poraz na prethodnih pet susreta, koji ih je spustio na peto mesto Zapada.

Tome je doprinela pre svega izuzetno loša odbrana ekipe koju predvodi Džej-Džej Redik, a koju će ubrzo morati da popravi, ukoliko želi visok plasman na kraju regularnog dela.

I nisu Lejkersi zapravo loše počeli. Imali su prednost od devet poena posle prve deonice, ali su stvari nakon toga pošle nizbrdo.

Šarlot je drugu deonicu dobio sa 18 poena razlike i do kraja je rutinski povećao prednost i priveo meč kraju.

Lamelo Bol je sa 30 poena i 11 asistencija predvodio Hornetse. Raspoloženi su bili i Brendon Miler sa 26, Majls Bridžis sa 25 i Kol Knupel sa 19 poena.

Lejkersima nije pomogla ni još jedna odlična partija Luke Dončića, koji je ubacio 39 poena. Deset manje je postigao Lebron Džejms. 

NBA rezultati:

Detroit - Finiks 108:105

Hjuston - Oklahoma 91:111
Majami - Boston 114:119
San Antonio - Milvoki 119:101
Dalas - Juta 144:122
Golden Stejt - Njujork 126:113
Portland - Atlanta 117:101
LA Lejkers - Šarlot 117:135

