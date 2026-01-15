KABOKLO OPET U ABA LIGI: Poznat novi klub bivšeg igrača Partizana
BRAZILSKI košarkaš Bruno Kaboklo ponovo će igrati u ABA ligi, nakon što je prethodno nosio dres Partizana.
Centar je potpisao za Dubai. Što znači da će nastupati i u Evroligi, jer je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata član elitnog takmičenja.
Kako je saopšteno, 30-godišnji košarkaš će ostati u Dubaiju do kraja tekuće sezone. On je u tim Jurice Golemca stigao iz Hapoela iz Tel Aviva.
Kako su preneo "Sport 5", klub iz Emirata je preuzeo platu brazilskog košarkaša, koji je po ranijem dogovoru sa Hapoelom imao godišnju platu od 1.300.000 evra.
Podsetimo, Kaboklo je u sezoni 2023/24 nastupao za Partizan, ali je na neslavan način napustio Beograd.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRBIJA IZGUBILA OD ŠPANIJE NA STARTU EVROPSKOG PRVENSTVA: Rukomet video sjajne "orlove", uz dramu počela nova era!
15. 01. 2026. u 19:38 >> 19:38
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
15. 01. 2026. u 12:12
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)