KABOKLO OPET U ABA LIGI: Poznat novi klub bivšeg igrača Partizana

BRAZILSKI košarkaš Bruno Kaboklo ponovo će igrati u ABA ligi, nakon što je prethodno nosio dres Partizana.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Centar je potpisao za Dubai. Što znači da će nastupati i u Evroligi, jer je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata član elitnog takmičenja.

Kako je saopšteno, 30-godišnji košarkaš će ostati u Dubaiju do kraja tekuće sezone. On je u tim Jurice Golemca stigao iz Hapoela iz Tel Aviva.

Kako su preneo "Sport 5", klub iz Emirata je preuzeo platu brazilskog košarkaša, koji je po ranijem dogovoru sa Hapoelom imao godišnju platu od 1.300.000 evra.

Podsetimo, Kaboklo je u sezoni 2023/24 nastupao za Partizan, ali je na neslavan način napustio Beograd.

