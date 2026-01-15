BRUKA KAKVU PARTIZAN SKORO NIJE DOŽIVEO: Crno-beli ne pamte ovakvo rasulo

PARTIZAN proživljava teške trenutke, a najnoviji šamar dobio je od Olimpijakosa koji je u Beogradu slavio 104:66 u okviru 22. kola Evrolige. To je bio sedmi poraz u nizu crno-belih čime je postavljen negativan rekord.

FOTO: ATA Images

Pre ove serije, klub iz Humske je u sezoni 2024/25 zabeležio niz od šest uzastopnih poraza, koji je prekinut pobedom upravo nad Crvenom zvezdom u novembru 2024. godine, rezultatom 89:77.

Poslednju pobedu u aktuelnoj sezoni Partizan je zabeležio sada već davnog 12. decembra 2025. godine, tada je savladana Crvena zvezda rezultatom 79:76.

Nakon toga usledio je niz sve ubedljivijih poraza, koji su dodatno produbili izvesnu rezultatsku krizu koja je zadesila Partizan.

Crna serija

Počelo je porazom od Virtusa u Bolonji 68:86, a nastavila se porazom od Žalgirisa 109:68, to je ujedno bio jedan od najtežih poraza u istoriji Partizana.

Nizali su se potom Makabi Tel Aviv (112:87), Valensija 86:73, Monako (101:84). Barselona (88:70), a na kraju Olimpijakos...

Izabranici Đoana Penjaroje delovali su potpuno nemoćno, o čemu dovoljno govori podatak da su tokom 40 minuta igre primili čak 104 poena.

Do sada je, dakle, najgori negativni niz Partizana u Evroligi bio šest uzastopnih poraza tokom sezone 2024/25. Mrak je "skinut" pobedom nad Crvenom zvezdom u novembru 2024. godine (89:77), što je tada predstavljalo prekretnicu sezone, dok u ovoj to nije bio slučaj.

Kriza rezultata već viđena...

Sličan scenario Partizan je imao i u sezoni 2010/11, kada je ušao u negativnu seriju poraza počevši od neuspeha protiv Kahe Laboral iz Vitorije, današnje Baskonije, u regularnom delu takmičenja. Crna serija potom je nastavljena u fazi Top 16, gde su crno-beli redom gubili od Real Madrida, Efesa i Montepaski Sijene, a zatim još jednom od italijanskog predstavnika i ponovo od madridskog velikana, čime je niz zaustavljen na pet uzastopnih poraza.

Pet vezanih neuspeha Partizan je zabeležio i u sezoni 2022/23. Negativan niz započeo je porazom od Real Madrida, nastavljen tesnim gubitkom od Valensije u Beogradu posle produžetka, a potom i porazima od Crvene zvezde, Asvela i Anadolu Efesa. Serija je prekinuta upravo trijumfom nad Efesom u Beogradskoj areni, tada aktuelnim šampionom Evrope, pobedom od 82:79.

Trenutna forma crno-belih ozbiljno brine navijače, posebno imajući u vidu način na koji su izgubljene poslednje utakmice. Pred stručnim štabom i igračima je težak zadatak – da pronađu način da zaustave negativan niz i povrate minimum takmičarskog dostojanstva u nastavku Evrolige.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?