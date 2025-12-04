VANREDNO OBRAĆANJE KK PARTIZAN! Hitno saopštenje crno-belih
Najnovije vesti iz KK Partizan vezane su za odlazak Željka Obradovića sa klupe crno-belih.
U saopštenju crno-belih se navodi:
"Utakmica Partizan - Bajern pod lupom
KK Partizan je tokom poslednjih dana primio nekoliko upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnom lupom kako Evrolige, tako i kompletne evropske košarkaške javnosti!
Klub je i tokom aktuelne sezone imao istoriju kažnjavanja zbog neprimerenih stvari u dvorani, stoga se ovog puta obraća navijačima da u dvorani ne zaborave koliko truda je uloženo u dobijanje evroligaške licence i koliku štetu bi nepromišljeni i neodgovorni potezi mogli da naprave.
U danima kada su emocije snažne, lako se pomuti razum i učini gest koji potom ima nesagledive posledice. Za dobrobit Partizana, pozivaju se navijači da svoje emocije nipošto ne ispoljavaju kroz bilo kakav vid agresije", ističu crno-beli.
Utakmica Partizan - Bajern igra se od 20.45 u Beogradskoj areni.
KOŠARKAŠKI ZEMLjOTRES! Bivši trener Barselone seda na klupu Partizana
TOTALNI ŠOK! Ovo niko nije očekivao pred meč Partizan - Bajern
