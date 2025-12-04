Košarka

VANREDNO OBRAĆANJE KK PARTIZAN! Hitno saopštenje crno-belih

Новости онлине

04. 12. 2025. u 14:45

Najnovije vesti iz KK Partizan vezane su za odlazak Željka Obradovića sa klupe crno-belih.

FOTO: Novosti.rs

U saopštenju crno-belih se navodi:


"Utakmica Partizan - Bajern pod lupom


KK Partizan je tokom poslednjih dana primio nekoliko upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnom lupom kako Evrolige, tako i kompletne evropske košarkaške javnosti! 

Klub je i tokom aktuelne sezone imao istoriju kažnjavanja zbog neprimerenih stvari u dvorani, stoga se ovog puta obraća navijačima da u dvorani ne zaborave koliko truda je uloženo u dobijanje evroligaške licence i koliku štetu bi nepromišljeni i neodgovorni potezi mogli da naprave. 

U danima kada su emocije snažne, lako se pomuti razum i učini gest koji potom ima nesagledive posledice. Za dobrobit Partizana, pozivaju se navijači da svoje emocije nipošto ne ispoljavaju kroz bilo kakav vid agresije", ističu crno-beli.

Utakmica Partizan - Bajern igra se od 20.45 u Beogradskoj areni.

Najnovije vesti iz KK Partizan!

KOŠARKAŠKI ZEMLjOTRES! Bivši trener Barselone seda na klupu Partizana

TOTALNI ŠOK! Ovo niko nije očekivao pred meč Partizan - Bajern

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Tagovi

Pročitajte više

