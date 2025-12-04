SRBIN JE "ISKASAPLJEN"! Zbog ove fotografije Nikole Jokića bruji košarkaški svet (FOTO)
Košarkaši Denvera pobedili su Indijanu prethodne noći rezultatom 135:120, uz neverovatnu partiju Džamala Mareja i, naravno, Nikole Jokića!
Kanađanin je postigao 52 poena, što mu je rekord sezone, dok je Srbin ostvario učinak od 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.
Momak iz Sombora je izgledao kao de borio sa lavovima, a ne ljudima na košarkaškom terenu. Ruke su mu bile izgrebane, što je jasno uhvatila kamera u jednom momentu.
Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama Denvera vidi se Jokićeva ruka sa nekoliko crvenih, dubokih ogrebotina, nastalih tokom žestoke borbe.
- Molimo vas, podrežite nokte zbog Nikole - poručili su iz Denvera, a nije ovo prvi put da Nikola iskasapljen napušta teren, a sigurni neće biti ni poslednji.
To je očigledno taktika i jedini način da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice.
