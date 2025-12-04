SRBIN JE "ISKASAPLJEN"! Zbog ove fotografije Nikole Jokića bruji košarkaški svet (FOTO)

Košarkaši Denvera pobedili su Indijanu prethodne noći rezultatom 135:120, uz neverovatnu partiju Džamala Mareja i, naravno, Nikole Jokića!

FOTO: Tanjug/AP

Kanađanin je postigao 52 poena, što mu je rekord sezone, dok je Srbin ostvario učinak od 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

Momak iz Sombora je izgledao kao de borio sa lavovima, a ne ljudima na košarkaškom terenu. Ruke su mu bile izgrebane, što je jasno uhvatila kamera u jednom momentu.

Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama Denvera vidi se Jokićeva ruka sa nekoliko crvenih, dubokih ogrebotina, nastalih tokom žestoke borbe.

Please cut your nails, for Nikola Jokic’s sake 😳 pic.twitter.com/xVaNcbaptX — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 4, 2025

- Molimo vas, podrežite nokte zbog Nikole - poručili su iz Denvera, a nije ovo prvi put da Nikola iskasapljen napušta teren, a sigurni neće biti ni poslednji.

To je očigledno taktika i jedini način da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice.