PRIVREMENI TRENER PARTIZANA: Želim da vratim košarku u prvi plan, sva naša priča vezana za Bajern

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas u Beogradu da želi da ekipu pripremi na što bolji način za duel protiv Bajerna u Evroligi.

FOTO: Ata images

Ocokoljić će biti na klupi Partizana protiv Bajerna, pošto je dosadašnji prvi trener Željko Obradović prošle nedelje podneo ostavku posle poraza od Panatinaikosa (69:91) u utakmici 13. kola Evrolige.

Obradović je u utorak objasnio zašto je odlučio da podnese ostavku.

"Želim da vratim košarku u prvi plan. To mi je jedini zadatak. Poslednja tri ili četiri dana smo radili na tome. Sva naša priča je vezana za utakmicu sa Bajernom, da se popravimo u odnosu na utakmicu u Atini, da budemo konstantni, da ne igramo dobro samo u jednoj četvrtini. Da energija bude mnogo bolja. Voleo bih da ničije lopte završe u našim rukama, ali to zavisi i od želje igrača. Pričali smo sa igračima, oni shvataju šta se dešava i da fokus mora da se vrati na teren i košarku. Borbom na terenu moraju da povrate poverenje svih ljudi koji dolaze da ih gledaju", rekao je Ocokoljić u obraćanju novinarima u Beogradskoj areni.

On je istakao da očekuje reakciju igrača na meču protiv Bajerna.

"Bilo je za očekivati njihovu reakciju, pričali smo o tome u smislu da se stvari rešavaju na parketu. Poverenje navijača mogu da vrate samo rezultatima i borbom na terenu. Nikako drugačije", dodao je Ocokoljić.

Ocokoljić je odgovorio na pitanje da li postoji pritisak posle ostavke Obradovića.

"Ja sam profesionalac u klubu, naravno, sve stvari koje se dešavaju nije lako nikome. Prihvatio sam tu ulogu, iskreno da kažem, nije lako, naravno da je velika odgovornost. Pritisak se oseća. Na kraju dana uvek razmišljam o Bajernu, gledam video, bavim se tim nekim stvarima, kako braniti Obsta, Vojtmana, Lučića. To je jedini fokus, treba i igrači o tome da razmišljaju", rekao je on.

Ocokoljić je izjavio da se nije čuo sa Obradovićem. Privremeni trener Partizana je naveo da očekuje podršku navijača na utakmici protiv Bajerna.

"Navijači Partizana podržavaju tim. Mislim da ne bi trebalo da bude drugačije ni sada", dodao je Ocokoljić.

On je rekao da očekuje reakciju košarkaša Bajerna.

"I igrači Bajerna će imati svoju reakciju, jer se Gordon Herbert vraća na klupu posle nekog vremena. Dolazak Dinvidija je dalo dodatan kvalitet i dosta se vrti oko njega. Isto i oko Fojtmana, visokog igrača koji voli da šutira spolja. Obst je sjajan šuter, to svi znamo. Radili smo na pripremi i mislim da će biti dobra reakcija", rekao je Ocokoljić, koji je dodao da su svi igrača Partizana u konkurenciji za duel sa Bajernom osim Karlika Džonsa.

Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i osam poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 4/9.

Utakmica 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna biće odigrana sutra od 20.45 časova u Beogradskoj areni.