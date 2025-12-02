POKAZAO SE KAO VELIKO POJAČANJE: Kenet Farid MVP novembra u Evroligi

KOŠARKAŠ Panatinaikosa Kenet Farid proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) novembra u Evroligi, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Profimedia

Kako se navodi, bivši NBA as jedan od najzaslužnijih što što su "zeleni" ostvarili četiri uzastopne pobede u najelitnijem takmičenju tokom novembra.

On je 10. novembra potpisao ugovor na dva meseca sa gečkim velikoanom i odmah je pokazao da je veliko pojačanje.

- Nisam znao šta da očekujem, ali igram i ne samo da igram već sam starter, doprinosim timu na veliki način. Osetio sam hemiju od prvog dana, kao da sam ovde godinama - rekao je Farid, a prenosi sajt Evrolige.

THE MANIMAL is the November MVP 👏@KennethFaried35 lit up @Paobcgr from day one, bringing incredible energy and efficiency all month long.#EveryGameMatters pic.twitter.com/brQS6FbhMs — EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2025

Košarkaš Panatinaikosa je tokom novembra prosečno beležio 13,5 poena, 7,5 skokova i dve blokade po utakmici.

Panatinaikos se nalazi na trećem mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 9-4, a u petak će dočekati Valensiju u 14. kolu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

