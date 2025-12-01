FINSKA VIŠE NIJE IZNENAĐENJE: Skandinavska selekcija ostvarila još jednu veliku pobedu

POBEDE Finske u košarci više nisu iznenađenje. Ova reprezentacija je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo kao domaćin savladala Francusku sa 83:76 (20:19, 17:26, 19:16, 27:15).

FOTO: FIBA.Basketball

Skandinavska selekcija je nakon četvrtog mesta na Evrobasketu nastavila sa sjajnim rezultatima.

Izabranici Frederika Fotua su zahvaljujući odličnoj drugoj četvrtini na odmor otišli sa +8 - 37:45.

Ipak, Finska je odigrala veoma dobro drugo poluvreme, posebno poslednji kvartal koji je dobila sa 27:15 i na taj način skinula još jedan veliki skalp.

Najefikasniji kod pobednika bio je Edon Madžuni sa 20 poena, pratio ga je Aleksandar Madsen sa 14. Član Partizana Mika Murinen je upisao tri poena. Na drugoj strani najbolji je bio Metju Strazel sa 11, dok su Aksel Butej i Lionel Godo postigli po 10.

Obe reprezentacije posle dva kola imaju učinak 1-1, dok je Mađarska na 1-0, a Belgija na 0-1.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo održava se 2027. godine u Kataru.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

