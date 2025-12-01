Košarka

TRESE SE HUMSKA! Posle Željka Obradovića i on je otišao iz Partizana

01. 12. 2025. u 13:34

Nema mira u Partizanu!

FOTO: N. Skenderija

Posle odlaska Željka Obradovića, stručni štab crno-belih napustio je još jedan član.

Naime, odmah kada je najtrofejniji trener u Evropi dao ostavku, povukao se i njegov kum Vladimir Androić. I činilo se da je tu kraj, ali u ponedeljak je nogu povukao još jedan pomoćnik Željka Obradovića.

A to je Đozep Marija Iskijerdo. Na svom Instagram profilu on se zahvalio navijačima:

- Grobari zauvek. Hvala puno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Josep Maria (@jotaemebdn)

Ovakav sled događaja bio je očekivan, s obzirom na to da Iskijerdo navodno nije bio na treningu u subotu u "Beogradskoj areni". Iskijerdo se upoznao sa Obradovićem u Huventudu, a bio mu je pomoćnik još u Fenerbahčeu, pa su tako zajedno sarađivali preko deset godina.

