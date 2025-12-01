MIRZA DELIBAŠIĆ SE PREVRĆE U GROBU! Oglasio se Košarkaški savez Srbije nakon sramnih scena u Sarajevu
Košarkaški savez Srbije se oglasio povodom dešavanja na utakmici Bosna i Hercegovina - Srbija u Sarajevu
Podsećanja radi, meč se igrao u dvorani "Skenderija", a pred početak utakmice je izviždana himna Srbije, a mogli su se čuti i neka pogrdna skandiranja.
KSS se zbog takvih dešavanja hitno oglasio saopštenjem:
- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.
Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju.
Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše - piše u saopštenju KSS-a.
