MIRZA DELIBAŠIĆ SE PREVRĆE U GROBU! Oglasio se Košarkaški savez Srbije nakon sramnih scena u Sarajevu

Košarkaški savez Srbije se oglasio povodom dešavanja na utakmici Bosna i Hercegovina - Srbija u Sarajevu

Foto: Zoran Jovanovic

Podsećanja radi, meč se igrao u dvorani "Skenderija", a pred početak utakmice je izviždana himna Srbije, a mogli su se čuti i neka pogrdna skandiranja.

KSS se zbog takvih dešavanja hitno oglasio saopštenjem:

- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.

Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše - piše u saopštenju KSS-a.

