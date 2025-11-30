Košarka

ODLIČNE VESTI ZA SRBIJU: "Orlovi" jači za dva evroligaška igrača pred Bosnu i Hercegovinu

Новости онлајн

30. 11. 2025. u 10:05

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za utakmicu sa selekcijom Bosne i Hercegovine u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo

ОДЛИЧНЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ: Орлови јачи за два евролигашка играча пред Босну и Херцеговину

Foto: Zoran Jovanovic

U drugoj utakmici u Grupi C kvalifikacija za Mundobasket, reprezentacija Srbije gostuje BiH u nedelju, 30. novembra, od 20 časova. 

"Orlovi" će sada biti jači za evroligaše kao što su Nemanja Dangubić (Dubai) i Ognjen Dobrić (Zvezda). Uz njih, "upao" je i Savo Drezgić (Mega), umesto Filipa Barne, Alekse Radanova i Nikole Rebića. 

Na spisku su: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić. 

- Probili smo taj led i ovim kvalifikacijama, što je jako bitno, i spremamo se za ovu naravno utakmicu. Sigurno neće biti lako, očekuje nas jedna teška utakmica, verovatno pred punim tribinama. Bosna je odigrala jako dobro utakmicu protiv Turske, skoro 35 minuta, tako da ne smemo da se opustimo ni u jednom trenutku i moramo, kako smo igrali drugo poluvreme protiv Švajcarske, sa tom agresivnošću moramo da uđemo. Ne verujem da može brzo da se desi ponovo u nekoj utakmici gde može da se vrati istorijski minus. Na nama je da uđemo što bolje u takmičenje i da dođemo na pravi način. Verujem da sa našim kvalitetom možemo da dođemo do pobede - rekao je reprezentativac Srbije Danilo Anđušić. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi