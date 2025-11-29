SADA JE SVE JASNO: On će voditi trening Partizana umesto Obradovića

NAVIJAČI Partizana ne znaju ko će predvoditi klub u narednom periodu, ali je poznato ko će večeras voditi trening.

FOTO: M. Vukadinović

Sastanak koji je trebalo da donese konačan epilog, ponovo je odložen.

S obzirom na to da su košarkaški dobili slobodno usled odigravanja FIBA kvalifikacionih prozora, proteklih par dana proteklo je bez treninga, sve do danas.

"Parni valjak" se okuplja prvi put još od utakmice u Atini protiv Panatinaikosa, a dirigentska palica neće biti u rukama popularnog Žoca.

Kako saznaje "Mocart sport" uloga glavnokomandujućeg poverena je Aleksandru Matoviću.

Trening je zakazan za 17.00, a rođeni Čačanin će morati da, kako zna i ume, podigne ekipu i pripremi je za gostovanje Bajerna 4. decembra u Evroligi.

