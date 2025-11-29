"KRALJ" LEBRON SE POKLONIO NIKOLI: Jokić je najdominantniji igrač, on radi sve!
Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Lebron Džejms, izjavio je sinoć da nije igrao protiv kompletnijeg i dominantnijeg igrača od Nikole Jokića.
Džejms je u razgovoru sa Stivom Nešom naveo da ne postoji ništa što Jokić ne može da uradi.
- To nije kao u stara vremena kada su sve bila zakucavanja ili polaganja. Ne, on radi sve. Kada pomisliš koliko je kompletan, kakav pritisak stavlja na odbranu, njegove asistencije, diktiranje igre, pokretanje napada, šut sa poludistance, trojke i sve ostalo, baš mnogo toga... Nikada nisam igrao protiv tako dominantnog, kompletnog igrača u napadu. Od dodavanja, šutiranja, skokova - rekao je Džejms.
Jokić je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 29,6 poena, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju.
Srpski košarkaš je tri puta proglašen za MVP regularnog dela sezone u NBA, a jednom je bio MVP finalne serije.
