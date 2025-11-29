NI JOKIĆ NE MOŽE DA POMOGNE OČAJNOM DENVERU: Nagetsi izgubili dobijen meč (VIDEO)

Nikola Jokić je u porazu Denver nagetsa od San Antonio sparsa u "Bol areni" 139:136 upisao 21 poen, 10 asistencija i devet skokova.

FOTO: Tanjug/AP

Oslabljeni sastav Denvera bez Erona Gordona i Kristijana Brauna ispustio je 18 poena prednosti protiv San Antonio sparsa bez Viktora Vembanjame i Stefona Kasla.

Činilo se da će posle druge deonice dobijene 41:18, vođstva 74:59 i prednosti 77:59 u uvodnom minutu treće deonice Nagetsi lako doći do trijumfa protiv gostiju iz Teksasa bez nosećih igrača.

San Antonio je u završnih pet minuta trećeg perioda stigao od zaostatka 98:83 do vođstva 103:101.

Egal okršaj se nastavio u poslednjoj deonici, gde se stiglo do neizvesne zašvrnice. Na minut i po do kraja, pri 126:126 na semaforu, Devin Vasel ubacio je dve trojke, te Dieron Foks pridodaje jedno slobodno bacanje, čime se načinila prevelika razlika za sustizanje i prestizanje, čak i za Denver.

Epilog je treći uzastopni poraz Nagetsa kod kuće.

Nikola Jokić je za 36 minuta ubacio 21 poen (7/10 iz igre), podelio 10 asistencija i uhvatio devet skokova. Najefikasniji kod Nagetsa je bio Džamal Mari sa 37 poena, Kameron Džonson je podigao nivo igre u svom novom timu sa 28 poena. Pejton Votson i Tim Hardavej junior su stali na po 15 poena.

Devin Vasel je "vukao" oslabljene Sparse sa 35 poena, Julijan Šampanje je ostvario dabl-dabl od 25 poena i 10 skokova, dok je Dieron Foks ubacio 15 poena i 12 asistencija.

Denver je treći za Zapadu sa 13-5, ispod Lejkersa sa 13-4, dok Hjuston i San Antonio vrebaju sa pobedom manje.

Naredni izazov za tim Dejvida Adelmana je gostovanje kod Finiks sansa.

