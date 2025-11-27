Srbija i Švajcarska igraju na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

Foto: Zoran Jovanovic

Uživo, 4. četvrtina, Srbija - Švajcarska 88:82! (bilo i 34:57)

40' - Au, kakva drama! Daje koš Ristić, fauliran je, a selektor gostiju dobija tehničku! Onda Miljenović koristi penal, Ristić svoj ne, ali Tanasković hvata loptu, i potom Anđušić svojim prvim košem donosi +6! Tajmaut za goste, 41 sekund do kraja!

39' - Gosti odlaze na +1, a Tanasković posle ofanzivnog skoka daje koš - vodi Srbija! I onda gosti greše, nezgodni i svestrani košarkaš Mambo šalje loptu u aut! Još 1:15 do kraja, 83:82 je.

39' - Miljenović precizan sa penala za +2, ali Grave daje koš dok je fauliran, ali ne koristi penal... No, sudije kažu da je neko od naših prerano ušao u reket i baanje će se ponoviti.

38' - Stižu gosti do izjednačenja, a opasni Fofana pravi četvrti prekršaj. Miljenović će imati bacanja, nerešeno je, 2:48 do kraja.

36' - Umor stiže naše košarkaše, Švajcarci se malo konsoliduju i iz reketa, napad po napad, smanjuju zuaostatak - sada je on 79:77. Tajmaut je tražila "klupa" Srbije. Još 3:51 do kraja meča.

35' - Čak sedam razlike za naš posle novog poena Ristića! To je serija 45:15 za ovih 15 minuta drugog poluvremena!

35' - Penali Miljenovića donose prednost Srbiji - 74:72, a Granvorka ne pogađa koš Srbije, koji potom dobro "štiti" Marković. Lopta za naše, a Dušan Ristić svojom četvrtom trojkom iz četiri pokušaja stiže do 20. poena, a Srbiji donosi 77:72! Podsetimo, gubili su naši sa 23 poena na poluvremenu!

34' - Trojkaaaa! Jaramaz za izjednačenje! A onda Marković blokira Šumahera i šalje loptu u aut!

33' - Odlična odbrana naših na Šumaheru, koji sada greši, pa Srbi imaju napad za izjednačenje... ali, Anđušić je fauliran, i to trećom ličnom Šumahera.

32' - Švajcarci ne stiću da šutnu na vreme, a na drugoj strani terena Bogoljub Marković koristi oba penala da primakne Srbiju na 66:72. I, kako je Rocak pogrešioo, Anđušić je upravo od njega "izvukao" prekršaj na 7:35 do kraja. A onda Miljenović daje trojku! Debitant dolazi do 16. poena, uz osam skokova i šest asistencija!

32' - Dušan Ristić trojkom približava Srbiju na 64:72.

Kraj treće četvrtine!

30' - Dve uzastopne akcije Švajcarca se završavaju sa "koš + faul". Ali, ne da im Ristić da se mnogo odmaknu, opet pogađa kapiten, za 59:68. I, onda, u poslednjoj sekundi treće deonice - dva bacanja za goste. Mišljenović se krsti, jer je trebalo da bude prekršaj rivala u napadu, a ne treća lična Jaramaza...

29' - Trojka kapitena Ristića - 55:64! Posle dugo vremena Srbija je na jednocifrenom zaostatku.

28' - Ništa od nesportske lične greške, ali Šumaher u sledećoj akciji pravi prekršaj nad Tanaskovićem dok je Momirov šutirao (i promašio) sa distance. Biće to bacanja za našeg reprezentativca... koji pogađa - 52:64.

28' - Fofana je i posle dosuđenog prekršaja nad Miljenovićem ponovo udario po ruci srpskog košarkaša. Arbitri većaju šta im je činiti.

27' - Malo je "ispresecana" igra u ovih minut, dva zbog prekršaja. Švajcarska ima +15 trenutno.

26' - Primali su se naši na 47:59 penalom Tanaskovića, a gosti se, posle duže vremena, pobrinuli da daju koš i sada je opet 14 razlike za njih. Ali, skroz je sad već ovo druga slika na terenu. Borbena Srbija, u odbrani vrlo agresivna, u napadu mnogo konkretnija...

Foto: Zoran Jovanovic

25' - Momirov nije pogodio novu trojku, ali odlična odbrana je donela i brzu tranziciju, a u kontri Tanasković (iako fauliran) poentira za 46:59. Papateodoru, bivši pomoćni trener u stručnom štabu Grčke, a sada selektor Švajcarske, traži tajmaut!

23' - Tanasković pravi prekršaj dok se borio za poziciju za defanzivni skok, a selektor Srbije se hvata za glavu. Ali se ubzro raduje, jer je Koprivica ukrao loptu rivalima (konačno "krađa"!), a onda i trojka Momirova iz levog ugla posle promašaja Miljenovića prilikom pokušaja polaganja

22' - Miljenović pogađa penale, a posle dobre "energije" u srpskoj odbrani i sačuvanog koša, Momirov daje trojku - 41:57. Potom Grave prekida tu seriju svojim sedmim poenom, iz reketa

21' - Jaramaz pogotkom otvara treću deonicu, a Šumaher na drugoj strani ne pogađa trojku, ali njegovi saigrači osvajaju loptu, 36:57

Ognjen Jaramaz na utakmici Srbija - Švajcarska / Foto: Zoran Jovanovic

Čak desetorica Švajcaraca se upisalo u listu strelaa - Bel je dao 12 poena, Fofana 11, Solka 9, Pikareli i Mambo po 6, Granvorka i Grave po 5, Mbala 1, a samo Džordž i Anabir koji nisu ni igrali nisu dali koševe. Kod nas - petorica strelaca: Tanasković 9, Miljenović 8, Ristić 7, Momirov 6, Koprivica 4.

Kraj poluvremena, Srbija gubi sa 34:57, a Fofana je trojkom sa pola terena doneo dosad najvećih, 23 poena razlike gostima. Neverovatno šta se dešava u hali "Aleksandar Nikolić".

19' - U prvom poluvremenu, koje se približlo kraju, Švajcarci šutiraju trojke 8/11 (72,73%), a naši sa 25% uspešnosti. Imaju više asistencija (11:9), ukradenih lopti (4:0), koševa iz kontri (9:0)...

18' - Taman Srbi malo nadoknade deficit, usledi odgovor (za +16, u ovom trenutku), posle čega srpski šut ne stiže ni do obruča... Ne ide, ali - podršku pružaju iskusni igrači reprezentacije, poput Vasilija Micića koji je u hali, kao i Ognjen Dobrić.

18' - Naši su malo "umirili" (ne previše) košgetersku rapsodiju suparnika, što im je omogućilo da polako smanjuju zaostatak. Sada je on, posle onih 20 razlike, "samo" 32:45.

Publika na meču Srbija - Švajcarska / Foto: Zoran Jovanovic

16' - Gosti promašuju dva slobodna bacanja u nizu, na drugoj strani terena Koprivica aktraktivno poentira i zbog te serije Srbije od 7:0 Švajcarci traže tajmaut na 4:46 do kraja druge četvrtine.

15' - Konačno, mini-serija "orlova". Trojka Stefana Miljenovića uz zvuk sirene, pa zaukucavanje Koprivice - 26:41. Dug je put pred novom selekcijom Srbije, koja prvi put igra u ovakvom sastavu, ali... ima i vremena.

14' - Osmom trojkom iz 12. pokušaja, Švajcarska preko Pikarelija dolazi do +20! Nestvarno...

Dušan Alimpijević, selektor košarkaša Srbije, na meču sa Švajcarskom / Foto: Zoran Jovanovic

13' - Bogoljub Marković, jedan od najtalentovanijih košarkaša naše nove generacije, lepo je, blokadom, zaustavio napad Švajcaraca, a potom je naredna akcija prekinuta i sudije pregledaju snimak da bi utvrdile čija je lopta. I dalje je 20:36. Pomalo neverovatnih, ali, šta je, tu je...

12' - Tajmaut je tražio novi selektor Srbije, u prvoj akciji potom - dosuđen je ofanzivni prekršaj "orlova", ali su se arbitri predomislili i naši imaju nov napad.

11' - Solka daje trojku, pa Pikareli... Švajcarci vode sa 16 razlike u prvom minutu druge deonice.

Kraj prve četvrtine, uz slobodna bacanja Stefana Momirova, Srbija je smanjila zaostatak na 20:30. Švajcarci su zatrpali koš "orlova" sa šest trojki iz devet pokušaja.

10' - Fofana efektno zakucava, i taj rezultat 18:30 je možda konačan u prvoj četvrtini. Sudije većaju da li je prekršaj nad Momirovom bio pre poslednjeg zvuka sirene.

10' - Našima ne ide šut, a gosti pogađaju četvrtu trojku u nizu i preko Solke odlaze na deset razlike, 18:28. A Ristiću ne dosuđuju prekršaj nad njim, iako pada u napadu

9' - Raspoloženi su Švajcarci za šutiranje iz daljine, treći uzastopni precizan šut im donosi 18:25, a Aleks Šumaher je strelac.

7' - Dušan Ristić, posle prekršaja u napadu (čudno dosuđenog, jer se samo kretao bez lopte) pogađa u sledećoj akciji, ali gosti poneitraju u dva uzastopna napada, pa Granvorkina trojka donosi 15:19, a onda Tanasković daje trojku, pa Solka takođe - 18:22.

7' - Jaramaz je efektno blokirao šut rivala, a sudije, međutim, misle da je u pitanju bio prekršaj. Šumaher daje drugo, ne i prvo slobodno bacanje - 13:14

6' - Nikola Rebić i Stefan Momirov su osvežili spoljnu liniju Srbije, lepo su i kombinovali na levoj strani, a posle pogotka Momirova o tablu - gosti traže tajmaut.

6' - Ristić dobro u odbrani gradi Mamboa, koji ne uspeva da ostvari novi ofanzivni skok, da bi potom kapiten "orlova" dao i trojku - i sad se već lakše diše, 11:13 je na semaforu.

5' - Alimpijević pri -7 traži tajmaut. Naša nacionalna selekcija šutira 2/5 za dva, a 0/2 sa distance. U igru ulazi kapiten, Dušan Ristić. On i poentira posle vrlo lepe akcije "orlova" - 8:13

4' - Naši opet greše u napadu, što koristi najpre Šumaher u kontri za +7, da bi Fofana potom promašio ceo koš, želežći da donese 6:16 gostujućoj selekciji

4' - Fofana, Mambo prvi put, a posle lošeg dodavanja Anđušića i drugi put, postižu koševe za Švajcarce koji vode sa 6:11.

2' - Miljenović, Jaramaz, Anđušić, Tanasković i Miletić su sartna petorka Srbije, koja preko Miljenovića na kratko preuzma prednost, ali odmah daju koš i gosti - Granvorka za 4:5

1' - Prve poene na meču, uz aplauze Alimpijevića, postiže Nikola Tanasković, i to posle ofanzivnih skokova naših reprezentativaca, Miletića i Jaramaza. Grave uzvraća i to trojkom - 2:3

1' - Utakmica je počela! Uz prisustvo nekih od dugogodišnjih reprezentativaca Srbije na tribinama, poput Miroslava Raduljice, Duška Savanovića...

Sistem takmičenja - kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u košarci



U Grupi C je uz Srbiju, Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu i Turska, a u drugu fazu će tri prvoplasirane selekcije. Sledi ukrštanje sa Grupom B u kojoj su Velika Britanija, Italija, Litvanija i Island. Bodovi se prenose, a tri prvoplasirane iz druge grupne faze će osigurati plasman na Svetsko prvenstvo.

