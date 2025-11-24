ŽARKO PASPALJ U PARTIZANU! Oglasio se legendarni košarkaš i objasnio sve

Partizan je savladao Studentski centar 94:72 u 8. kolu ABA lige, a nakon trijumfa stigla je vest da Goran Grbović više nije član Skupštine crno-belih i da je njegovo mesto zauzeo Žarko Paspalj.

Foto: Tviter

- Posle pobede još malo lepih vesti. Kako saznajemo, odlukom zbora Skupštine KK Partizan u skladu sa statutom kluba, Goran Grbović je “isključen” iz članstva u ovom telu. Umesto njega u rad je uključen Žarko Paspalj", preneo je pbg.news.

Oglasio se i sam Žarko Paspalj:

- Ne znam zašto se sad pojavila ta informacija i to tako bombastično,“ rekao je Paspalj, koji je u ponedeljak, posle, kako kaže rutinske kontrole u bolnici, bio na stadionu u Humskoj.

- Posle 25 godina ušao sam u te prostorije, stare prostorije na stadionu - kaže Paspalj za Sport klub.

Paspalj je naglasio da ga je predsednik kluba Ostoja Mijailović kontaktirao u septembru i da je prihvatio ponudu da bude deo Skupštine, ali i da nije znao da je imenovan na mesto još jedne legende kluba, Gorana Grbovića.

Trofejni košarkaš je, podsetimo, 2000. bio deo rukovodeće strukture Partizana zajedno sa Vladom Divcem i Predragom Danilovićem, ali se povukao posle nepunih godinu dana.