CRVENA ZVEZDA SE MUČILA SA AUTSAJDEROM! "Neočekivani junak" spasao crveno-bele nestvarnom serijom u završnici!

Nije tako mnogo nedostajalo da treći uzastopni, a peti put u poslednjih osam utakmica, KK Crvena zvezda pognute glave napusti parket. Ipak, poraz jednog od najboljih timova Evrolige od totalnog autsajdera u ABA ligi, Beča, nije se desio - i to usled završnice u kojoj je ekipa trenera Saše Obradovića pronašla način da odnese ceo plen iz dvorane u kojoj su, mahom, bile njene pristalice - konačan rezultat glasio je 80:98. I to uz košgetersku rapsodiju Kodija Milera Mekintajera, koji je u 4. četvrtini ubacio čak 17 poena.

Trebalo je od samog početka da bude svečano za brojne Zvezdine pristalice koje su došle u bečku "Sportsku arenu", jer se očekivao debi Devontea Grejema, bivšeg beka NBA klubova iz Šarlota, Nju Orleansa i San Antonija.

Međutim, dok se čekalo da on zaigra (a desilo se to u 37. minutu, koji je pred sam kraj meča dao trojku), ni rano stečenih osam razlike nisu bili dovoljan zalet za goste iz Beograda, jer je ekipa trenera Majka Kofina, koja je u ovaj meč ušla sa tri uzastopna poraza u regionalnoj ligi, a samo dve pobede iz šest dosadašnjih nastupa, počela prilično da pravi probleme rivalu.

Pre svih je to činio američki bek Sulejami Bum (sedam poena u prvoj deonici, 12 do poluvremena), a Zvezdu je dodatno nervirala činjenica da nije dala nijednu trojku u uvodnoj četvrtini (šest pokušaja), istina - ni domaćin nije uspeo, uz šut više.

Borba se rasplmasala u drugih deset minuta, kada je Moneke sa pet svojih poena i emotivnim reakcijama davao ton igri crveno-belih, kod kojih za osam minuta dotadašnjeg nastupa Džared Batler nije uspevao da se upiše u listu strelaca. Ali, i Bumu je stigla podrška, pre svih u u vidu bivšeg Partizanovog košarkaša Gregora Glasa, ali i krilnog centra Samjuela Hantera.

Zvezda je uzalud pokušavala i "unutrašnjom igrom", i dalekometnom, konačno "razrađenom" paljbom da se rezultatski odmakne - ponovo su joj, baš kao u porazu protiv Valensije, brojne izgubljene lopte "oduzimale dah". A bilo ih je čak deset u prvom poluvremenu. Verovatno se baš zato ono i završilo - nerešeno.

Čitava treća deonica proticala je u izjednačenoj igri, i pored toga što je Zvezda tada došla do dvocifrene prednosti u skokovima, a Moneke u tom periodu ubacio sedam poena. Odlično mu se "pridružio" i Odželaj, pred poslednji obavezni predah u strelce se upisao i Batler, ali su im parirali pomenuti Bum i Glas, a sve više i Mahalbašić.

Ipak, malu prednost koju je "prenela" u završnih deset minuta, Zvezda je značajno uvećala u 33. minutu. Jer, sa čak osam uzastopnih poena, i to u tri napada, Kodi Miler Mekintajer je rezultatski "odlepio" goste, i to kao neočekivani junak: naime, on je do poslednje četvrtine dao samo pet poena, a kada je ubacio i 12. u njoj, semafor je pokazao 69:80. Nenadoknadivih za Bečlije...

Statistika, Beč - Crvena zvezda ABA liga, 8. kolo

Beč - Crvena zvezda 80:98 (18:22, 28:24, 18:21, 18:31)

Dvorana: Bečka sportsa arena; gledalaca: 3.000; Sudije: Dragojević, Hadžić, Majkić

Beč: Bum 22, Hanter 10, Glas 14, Runjić 6, Mladenov 4, Jarumbauskas 2, Goranović nije igrao, Stazić 2, Stojanović 6, Mahalbašić 12p, 5sk, 4as, 5iz, Koton nije igrao, Bajo 4

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 22p (šut za dva 5/5, za tri 3/5, 7sk, 7as, 3uk, 3iz), Plavšić 5, Miljenović 3, Grejem 3, Batler 4p, 4as, 3sk, 2uk, Kalinić 4, Dobrić 4, Motiejunas 12, Nvora 7, Odželaj 11, Moneke 20p, 9sk, 4as, Dos Santos 3

Naredna dva izazova Crvena zvezda će imati u Evroligi - najpre u sredu na svom terenu protiv "bratskog kluba", Olimpijakosa, a onda 5. decembra takođe u Beogradu, protiv Barselone.

