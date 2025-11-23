NIJE KOPIJA, ON JE ZVER! Mali Stojaković ima ono što Peđa nije imao – Amerika u čudu, a on bira kome će pokloniti srce!

ZA KAKVOG talenta se bore Srbija i Grčka... Mladi Andrej Stojaković odigrao je još jednu savršenu utakmicu za Ilinois u NCAA ligi, u pobedi nad Long Ajlendom 98:58.

Foto: Profimedia

Sin miljenika košarkaške publike Predraga Stojakovića pokazao je još jednom atleticizam i sjajan prodor, možda i najbolji u svom uzrastu.

Prethodne večeri postigao je 20 poena (10/15 FG) i postigao sve koševe za dva poena. Na šutu je radio tokom leta, ali, za razliku od svog oca, njemu to ni blizu nije glavno oružje.

Momak koji je pre neki dan istakao da još uvek ne zna da li će igrati za Srbiju ili Grčku, za koju takođe ima pravo po majci, a tamo je i odrastao, imao je pomoć u ovom meču u vidu 12 poena crnogorskog košarkaša Davida Mirkovića koji je dodao i osam skokova.

Ilinois sada ima skor 5-1, a na domaćem terenu je maksimalan sa 5-0.

