Košarka

NIJE KOPIJA, ON JE ZVER! Mali Stojaković ima ono što Peđa nije imao – Amerika u čudu, a on bira kome će pokloniti srce!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 11. 2025. u 11:53

ZA KAKVOG talenta se bore Srbija i Grčka... Mladi Andrej Stojaković odigrao je još jednu savršenu utakmicu za Ilinois u NCAA ligi, u pobedi nad Long Ajlendom 98:58.

НИЈЕ КОПИЈА, ОН ЈЕ ЗВЕР! Мали Стојаковић има оно што Пеђа није имао – Америка у чуду, а он бира коме ће поклонити срце!

Foto: Profimedia

Sin miljenika košarkaške publike Predraga Stojakovića pokazao je još jednom atleticizam i sjajan prodor, možda i najbolji u svom uzrastu. 

Prethodne večeri postigao je 20 poena (10/15 FG) i postigao sve koševe za dva poena. Na šutu je radio tokom leta, ali, za razliku od svog oca, njemu to ni blizu nije glavno oružje.

Momak koji je pre neki dan istakao da još uvek ne zna da li će igrati za Srbiju ili Grčku, za koju takođe ima pravo po majci, a tamo je i odrastao, imao je pomoć u ovom meču u vidu 12 poena crnogorskog košarkaša Davida Mirkovića koji je dodao i osam skokova.

Ilinois sada ima skor 5-1, a na domaćem terenu je maksimalan sa 5-0.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAVLOVIĆ PREDVODI MILAN U BITKU SA INTEROM: Neroazuri bi da prekinu post protiv večitog rivala i vrate se na vrh!

PAVLOVIĆ PREDVODI MILAN U BITKU SA INTEROM: "Neroazuri" bi da prekinu post protiv večitog rivala i vrate se na vrh!