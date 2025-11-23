NIJE KOPIJA, ON JE ZVER! Mali Stojaković ima ono što Peđa nije imao – Amerika u čudu, a on bira kome će pokloniti srce!
ZA KAKVOG talenta se bore Srbija i Grčka... Mladi Andrej Stojaković odigrao je još jednu savršenu utakmicu za Ilinois u NCAA ligi, u pobedi nad Long Ajlendom 98:58.
Sin miljenika košarkaške publike Predraga Stojakovića pokazao je još jednom atleticizam i sjajan prodor, možda i najbolji u svom uzrastu.
Prethodne večeri postigao je 20 poena (10/15 FG) i postigao sve koševe za dva poena. Na šutu je radio tokom leta, ali, za razliku od svog oca, njemu to ni blizu nije glavno oružje.
Momak koji je pre neki dan istakao da još uvek ne zna da li će igrati za Srbiju ili Grčku, za koju takođe ima pravo po majci, a tamo je i odrastao, imao je pomoć u ovom meču u vidu 12 poena crnogorskog košarkaša Davida Mirkovića koji je dodao i osam skokova.
Ilinois sada ima skor 5-1, a na domaćem terenu je maksimalan sa 5-0.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKAV ŠOK! Nikola Jokić ne može da veruje šta je Denver doživeo protiv Kingsa(VIDEO)
23. 11. 2025. u 08:26
UZNEMIRUJUĆE! Golmanov start za zatvor, igrač završio u bolnici (VIDEO)
23. 11. 2025. u 09:19
PA, OVO JE HIT: Razbili Partizan u Humskoj, a potom zapevali čuveni narodnjak (VIDEO)
23. 11. 2025. u 08:50
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)