JOKIĆ JE KOŠARKAŠKI BOG: Ovako je nasamario rivala, naterao ga da napravi tehničku, pa se nasmejao (VIDEO)

Новости онлајн

23. 11. 2025. u 10:00

O košarkaškoj inteligenciji Nikole Jokića govori se godinama unazad, za mnoge je najpametniji igrač koji je ikada igrao, a sinoć je to još jednom potvrdio.

FOTO: Tanjug/AP

Našao se Nikola Jokić u duelu sa centrom Kingsa - Druom Jubenksom, a iz njega je izašao kao pobednik. 

To je dovelo do toga da je Jubanks dobio tehničku grešku, a Nikola je bio odmah nakon toga na liniji penala.

Baš tada i nije mogao da sakrije Jokić osmeh zbog ove situacije... 

Nikola je meč završio sa 44 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da Denver pobedio Sakramento na ovom susretu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

