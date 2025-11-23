JOKIĆ JE KOŠARKAŠKI BOG: Ovako je nasamario rivala, naterao ga da napravi tehničku, pa se nasmejao (VIDEO)

O košarkaškoj inteligenciji Nikole Jokića govori se godinama unazad, za mnoge je najpametniji igrač koji je ikada igrao, a sinoć je to još jednom potvrdio.

FOTO: Tanjug/AP

Našao se Nikola Jokić u duelu sa centrom Kingsa - Druom Jubenksom, a iz njega je izašao kao pobednik.

To je dovelo do toga da je Jubanks dobio tehničku grešku, a Nikola je bio odmah nakon toga na liniji penala.

Baš tada i nije mogao da sakrije Jokić osmeh zbog ove situacije...

Jokic doing Jokic things… opponent got a tech 😅 pic.twitter.com/esJs0LczMm — BasketNews (@BasketNews_com) November 23, 2025

Nikola je meč završio sa 44 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da Denver pobedio Sakramento na ovom susretu.

