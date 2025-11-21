NASTAVLJA SE AGONIJA PARTIZANA: Crno-beli bez dvojca poraženi od Fenerbahčea

KOŠARKAŠI Partizana dočekali su Fenerbahče u 12. kolu Evrolige. Aktuelni šampion Evrolige slavio je zahvaljujući sjajnoj prvoj četvrtini rezultatom 87:99

FOTO: N. Skenderija

Još pred start meča Partizan se našao u problemu jer je morao da koriguje sastav. Iako je njegovo ime bilo na semaforu, na povredu se požalio Džabari Parker, koji je propustio meč. Isti slučaj bio je i sa Vanjom Marinkovićem, kapitenom crno-belih koji je takođe bio viđen u sastavu.

Nervoza se prenela na teren. Fener je bolje otvorio meč. Poveo rezultatom 14:0, u tom periodu mašio je Partizan penale, zicere, otvorene šuteve...

Čak i kada je Partizan uspeo da uhvati ritam u napadu, razlika u prvoj deonici je bila prevelika da bi u nastavku uspeo da se vrati. Drugu četvrtinu Fener je dobio 32:28.

Tek u završnici druge deonice Partizan je pogodio prvu trojku, uz loše procente šuta. Svega 14/30 za dva, a 1/5 za tri, uz pet izgubljenih lopti naspram šest asistencija.

Nisu bolji bili ni u skokovima, jer imali su 10 naspram 19 Fenerovih.

FOTO: N. Skenderija

Fenerbahče je na poluvremenu za tri poena imao 9/13 i to je najveći razčpg za ovakvu razliku, a za dva 8/16.

Najefikasniji kod Partizana bio je Tajrik Džons sa 12 poena, od čega dva penala i pet zakucavanja, a isti učinak imao je i Mikel Jantunen na drugoj strani.

Zaigrali su crno-beli mnogo angažovanije i energičnije u trećoj četvrtini što se i pokazalo na rezultatu. Pogođene trojke, bolja odbrana i rešenja u napadu dovela su do toga da crno-beli spuste razliku na jednocifren broj.

Međutim, nije bilo kontinuiteta u napadu.

Partizan je u ovoj četvrtini šutirao 5/8 trojke i u svim segmentima igre bio bolji. Dobio je ovu deonicu sa deset poena razlike.

Probao je Partizan da preokrene, ali snage nije imao. Meli je sjajno zaigrao na startu poslednjeg perioda, sa dve vezane trojke vratio je goste na +12 (72:84).

Dosta praznih minuta i stečena prednost u prvoj deonici bili su dovoljni Fenerbahčeu da na kraju upiše pobedu, a Partizan novi poraz koji će crno-bele prikovati za dno tabele. Na kraju 87:99.

FENERBAHČE - PARTIZAN 87:99. (11:24, 28:32, 29:19, 19:24) PARTIZAN: Milton 13, Murinen, Vašington 11, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 2, Braun 27, Bonga 8, Fernando 8, Kalates, Tajrik 18 FENERBAHČE: Bakot 3, Boldvin 15, Meli 11, Horton Taker 6, Boston 4, Biberović 14, Bitim, Jantunen 19, Hol 9m Zagars, Kolson 12, Birč 6



40' KRAJ MEČA

38 - Koliko je samo puta večeras pogodio Fener uz faul... Sada je to uspeo Kem Birč - 79:95. Precizan zatim sa penala Tajrik Džons.

36 - Isak Bonga pogađa, pa Horton - Taker pogađa uz faul, nije je realizovao penal - 76:91. Pogađa Bonga novu trojku.

35' Kolson sa penala, Boldvin iz igre, uvećava se prednost Fenera - 74:89.

34' Sterling Braun polovičan sa penala.

33' Koristi Meli previše prostora koji je dobio, pogađa trojku. Promašuje Braun na drugoj strani, a Meli još jednom pogađa za tri - 72:84.

32' Promašaj, prvi večeras Biberovića, Bruno je ubacio dva penala - 72:78.

31' Pokuševski pogađa nakon kontre, odgovara Biberović trojkom - 70:78.

FOTO: N. Skenderija

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 29:19

30' Sjajan napad Partizana, pogodio je Braun 68:75

29' Kolson ponovo precizan, a Bruno ubacuje penale - 66:75.

28' Hol lagano probija pored Bruna i ubacuje nove poene - 64:73.

27'Sterling Braun ubacuje novu trojku, odgovara Jantunen - 61:71, onda na drugoj strani pogađa Vašington za tri 64:71

FOTO: N. Skenderija

26' Umirio je publiku Boldvin trojkom, potom pogađa i Tarik Biberović - 56:68. Očas posla pao je trud crno-belih u vodu.

25' Novi poeni Vašingtona. Trojku sada pogađa i Šejk Milton, koji je pogodio drugu trojku u sezoni - 56:62.

24' Virč ubacuje lake poene - 48:60. Usledio je pogodak za tri Dvejna Vašingtona, Partizan se vratio u meč. Odgovorio je Jantunen - 51:62.

23' Četiri poena vezao je Sterling Braun. Dva penala, pa dvojka, sjajan početak crno-belih u drugom poluvremenu - 48:58.

22' Tajrik Džons i Vašington pogađaju za crno-bele, a Jantunen pogađa, a potom i gubi loptu - 44:58

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 28:32

FOTO: N. Skenderija

20' U seriji je Sterling Braun, održava u ovim trenucima crno-bele u meču, a Hol vraća odmah - 37:53. Usledila je trojka Tarika Biberovića, ubacio je devetu trojku za Fener iz 13 pokušaja. Poentirao je i Fernando na kraju za 39:56.

19' Pet pokušaja trebalo je Partizanu da ubaci trojku, pogodio ju je Braun, a Meli ubacuje poene pod košem crno-belih, pa još jednom Braun 35:51.

18' Nastavio je da rešeta Jantunen. Bonga, Bruno i Milton ubacili su poene za Partizan 30:48

FOTO: N. Skenderija

16' Trojku ubacuje Jantunen, za Partizan poene ubacuje Bruno Fernando, pa potom Boldvin - 28:45

15' Pretplatio se na zakucavanja Tajrik Džons. Zakucao je pet puta, dva puta pogodio penale - 24:38. Pogodio je dva penala Boldvin za goste.

14' Dva penala ubacio je i Hol, Potom Sterling dva, pa još dva - 22:32. Ponovo dva i faul, ovoga puta pogodio je Meli - 22:36

13' Jantunen polovičan, potom maši trojku Bonga, ali gazi liniju Kolson, lopta za Partizan. Pogađa potom Kolson za tri uz faul Šejka Miltona - 18:31, dodatno bacanje je Bonzi Kolson uspešno izveo.

12' Poentirao je sada i Isak Bonga, a Jasikevičius zatražio minut odmora 16:27. Sa dosta više energije igra Partizan, zakucao je sada Tajrik na asistenciju Bonge 18:27.

11' Tajrik Džons zakucava snažno i to uz faul, razbudio je "grobare", a potom je bio siguran sa penala 14:24. Odmah je odgovorio Jantunen trojkom 14:27.

FOTO: N. Skenderija

KRAJ PRVE ČETVRTINE 11:24

10' Jantunen dva penala, pa Milton na drugoj strani čini isto - 8:24. Budi se sada Partizan, ubacio je poene Tajrik Džons uz faul koji je uspešno realizovao - 11:24.

9' Nakon toga Boston pogađa dvoju - 6:19. Zatim lična Tajrika Džonsa, dosta problema imaju crno-beli, a tehničku je dobio Željko Obradović. Kolson to kažnjava ubacio je penale za 6:22

8' Dva penala ubacio je Dvejn Vašington - 6:17. Promašio je pod košem crno-belih Boldvin, ali nije to kaznio Milton.

7' Trojka i Bejkota, igrača koji po tome nije poznat, Milton pod košem Turaka ubacuje dvojku - 4:17.

6' Dobra reakcija Pokuševskog u odbrani, blokirao je pokušaj rivala. Nije Milton uspeo da pogodi zicer, do lopte je potom došao Bonga koji je bio fauliran. Prve poene za crno-bele nakon gotovo šest minuta ubacio je Sterling Braun 2:14.

FOTO: N. Skenderija

5' Meli pogađa trojku, pa Biberović za dva - 0:14. Promašuje potom Pokuševski trojku.

4' Kem Birč ubacuje lake poene, potom gube crno-beli loptu i nakon kontre Horton-Taker zakucava - 0:9

3' Horton Taker je ubacio dva penala, fauliran je bio na šutu. Na drugoj strani Kalates je promašio oba pokušaja sa linije penala...

2' Biberović je pogodio nakon nekoliko neuspelih napada na obe strane. Ubacio je trojku - 0:3

1' Počela je utakmica u Areni.

19.25 - Šokatna vest iz Arene. Partizan će večeras nastupiti bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića. Amerikanac se požalio na povredu, iako je prethodnih dana trenirao i čak govorio za medije pred utakmicu, ali je u poslednjem trenu otpao iz tima. Kapitena crno-belih ponovo muče leđa.

UOČI MEČA

Turbulentan period je iza košarkaškog kluba Partizan, jer je ekipa u poslednjih šest evroligaških utakmica izgubila čak pet.

Prethodni dani nisu bili laki u taboru Partizana, a klub se od povratka u Evroligu pre nekoliko godina nije nalazio u ovakvoj situaciji, pre svega, zbog niza izgubljenih utakmica i načina na koji igra.

Partizanu sada u goste dolazi branilac titule u Evroligi, turski Fenerbahče, koji ne predstavlja tim protiv kojeg bi bila koja ekipa trebalo da traži izlazi iz krize, ali su svetske kladionice crno-belima pred duel dale ulogu favorita, što je svakako nesvakidašnja situacija.

Crno-beli se trenutno nalaze na skoru 4-7 i zauzimaju 17. mesto, odmah iznad tri ekipe koje dele poslednju poziciju - Makabija, Baskonije i Asvela sa po tri trijumfa.

Ne blista ni Fenerbahče koji je na desetom mestu sa skorom 6-5, ali za oba kluba važi jedna stvar - prošla je otprilike trećina sezone i još ima vremena da se zabeleže mnogo bolji rezultati.

Partizan drma kriza

Džabari Parker se posle povratka iz SAD-a priključio ekipi i biće na raspolaganju Željku Obradoviću. Igraće i kapiten Vanja Marinković, kao i Tajrik Džons koji su se oporavili od povreda.

Nije igra tima bila dobra, pogotovo u meču sa Asvelom u kojem je ponovo bilo velikih oscilacija. U završnici meča Obradovićev tim nije imao koncentraciju koja ga je koštala pobede. U meču sa Fenerbahčeom, "prazni" minuti biće luksuz koji Partizan neće smeti da dozvoli.

Imao je Obradović mnogo toga da zameri svojim igračima posle poraza u Francuskoj, ali je pred Fener mogao da računa na više igrača - 14. Nedostaju samo Arijan Lakić, Mario Nakić i Karlik Džons.

Značiće Partizanu veća rotacija i prisustvo Marinkovića i Parkera u odnosu na prošle duele, ali koncentracija će morati da bude na najvišem mogućem nivou.

Mnogo će zavisiti od Nika Kalatesa i njegove vizije dok je u igri, jer nije bio previše produktivan protiv Asvela. Ustvari, nije bio uopšte.

Isto važi i za Parkera koji mora da preuzme odgovornost u napadu, jer poseduje potencijal kao možda nijedan igrač u Evropi.

Ključ pobede Partizana biće odbrana na skoku, dobar energetski pristup i koncentracija u većem delu meča.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?