Košarka

OVOME SE MALO KO NADAO: Iznenađenje pred utakmicu Partizan - Fenerbahče

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 11. 2025. u 23:15

Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u 12. kolu Evrolige.

ОВОМЕ СЕ МАЛО КО НАДАО: Изненађење пред утакмицу Партизан - Фенербахче

FOTO: Dubai Basketball

Crno-beli će pred svojim navijačima pokušati da prekinu niz loših rezultata i dođu do pete pobede u elitnom takmičenju, ali neće imati nimalo lak zadatak.

U Beogradsku arenu stiže aktuelni prvak Evrope koji nije blistao na samom početku sezone, ali deluje da polako hvata ritam.

Iako je Fener u boljoj formi, Partizan je favorit prema kladionicama. 

Kvota na pobedu srpskog i regionalnog šampiona iznosi 1.75, dok je koeficijent na trijumf turskog tima 2.10.

Utakmica je na programu u petak od 20:30.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)