OVOME SE MALO KO NADAO: Iznenađenje pred utakmicu Partizan - Fenerbahče

Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u 12. kolu Evrolige.

FOTO: Dubai Basketball

Crno-beli će pred svojim navijačima pokušati da prekinu niz loših rezultata i dođu do pete pobede u elitnom takmičenju, ali neće imati nimalo lak zadatak.

U Beogradsku arenu stiže aktuelni prvak Evrope koji nije blistao na samom početku sezone, ali deluje da polako hvata ritam.

Iako je Fener u boljoj formi, Partizan je favorit prema kladionicama.

Kvota na pobedu srpskog i regionalnog šampiona iznosi 1.75, dok je koeficijent na trijumf turskog tima 2.10.

Utakmica je na programu u petak od 20:30.

