OVOME SE MALO KO NADAO: Iznenađenje pred utakmicu Partizan - Fenerbahče
Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u 12. kolu Evrolige.
Crno-beli će pred svojim navijačima pokušati da prekinu niz loših rezultata i dođu do pete pobede u elitnom takmičenju, ali neće imati nimalo lak zadatak.
U Beogradsku arenu stiže aktuelni prvak Evrope koji nije blistao na samom početku sezone, ali deluje da polako hvata ritam.
Iako je Fener u boljoj formi, Partizan je favorit prema kladionicama.
Kvota na pobedu srpskog i regionalnog šampiona iznosi 1.75, dok je koeficijent na trijumf turskog tima 2.10.
Utakmica je na programu u petak od 20:30.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
20. 11. 2025. u 19:22
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)