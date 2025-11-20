"NIJE ON NI ONOMAD NAUČIO..." Saša Obradović otvorio dušu pred meč Valensija - Zvezda u Evroligi

Valensija je ekipa protiv koje niko ne želi da igra, imaju širok roster, ne zavise od jednog ili drugog igrača, izjavio je danas trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice sa Valensijom u Evroligi.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 čas ekipi Valensije u 12. kolu Evrolige.

- Sa takvim načinom igre svi imaju problema, jer ne treniraš u toj meri da bi se suprotstavio. Prošle godine je bilo više problema, jer niko nije adaptiram bio na tu vrstu napada i odbrane. Sad ima nekoliko ekipa koje to rade. Nama je najvažnije da prepoznamo ono što želimo da napadamo - rekao je Obradović na konferenciji za medije u Beogradu.

Košarkaši Valensije postižu veliki broj poena na utakmicama u Evroligi.

- Daće oni poene, nećemo moći sve da zadržimo, ali plan i fokus je da nam ne daju jednostavne poene iz kontranapada i ofanzivnog skoka. To verovatno svi spremaju, ali i svi padaju - istakao je Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem vratili su se posle povreda u trenažni proces.

- Nije lako sa igračima koji su se tek priključili, ponovo nova hemija, novo upoznavanje, koliko god to bilo fluidno i dobro, jer nije samo taktika u pitanju, već malo i fizički. Bitno je da postoji nekih kalkulacija koliko ko treba da igra - rekao je trener Zvezde.

On je objasnio šta je najvažnije na timskom planu kada se igrači posle povreda vrate u ekipu.

- Prvo koje su postave, da vidiš šta želiš taktički da radiš. Niko nema zagarantovano mesto, ali lakše je razmišljati u odnosu na ono što se već zna. Kreiranje parova, petorki, načina na koji se igra... To je sve deo trenažnog procesa - naveo je Obradović.

Trener Zvezde je rekao da nije realno da Grejem zaigra na meču protiv Valensije.

- Tek se priključio ekipi. Dobro je da je tu, da uči malo, nije ni onomad naučio ono što treba, a što se zove evropska košarka. Biće sa nama, to je važno, ali postoje očekivanja i od njega - istakao je Obradović.

Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok je Valensija na devetoj poziciji sa skorom 6/5.

- Ne bih voleo da delim lige i važnosti utakmice, ali dobro je da se priča o tome, a ne da smo Fajnal-for ili plej-of ekipa. Već da smo na zemlji i da treba da igramo jedni za druge. Kad imaš kvalitetne igrače na svim pozicijama, veliki talenat napadački, treba da znaš da možda nećeš imati sve šuteve, a moraćeš da igraš odbranu - rekao je Obradović.

Evroliga je takmičenje gde dobijaš i gubiš samopouzdanje u jednoj utakmici, naglasio je trener Zvezde.

- Taj momentum može da bude pobednički niz, a posle jednog poraza može da krene u drugom pravcu. Imaćemo dobre izazove, gostovanje u januaru, ali uzdam se u karakter mojih igrača. To može da reši mnoge stvari, taktički može da bude pogrešno, ali uz jaku želju i uvek sa srcem na terenu - zaključio je Obradović.

