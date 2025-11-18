"GROBARI" SU OVO ČEKALI: Evo šta se desilo pred evroligaški meč Partizan - Fenerbahče

Dobra vest za crno-bele uoči duela sa Fenerbahčeom u Evroligi - američki košarkaš Džabari Parker ponovo se priključio timu Partizana.

FOTO: Ata images

Košarkaši Partizana će u petak od 20 časova i 30 minuta dočekati ekipu Fenerbahčea i to pojačani povratkom bivšeg drugog pika NBA drafta.

Parker je hitno otputovao u Sjedinjene Američke Države nakon smrtnog slučaja. Sada se vratio u Beograd javlja "Sport Klub" i spreman je da igra protiv aktuelnog šampiona Evrolige.

Dobra vest je i potencijalni povratak Vanje Marinkovića jer postoji šansa da kapiten Partizana zaigra na ovom meču.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu