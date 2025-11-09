Košarka

ALIMPIJEVIĆ DELI LEKCIJE U TURSKOJ: Bešiktaš pobedio Efes za savršen učinak

Časlav Vuković

09. 11. 2025. u 21:44

SELEKTOR Srbije, Dušan Alimpijević deli lekcije sa Bešiktašom u Turskoj. Njegov tim je u derbiju 7. kola tamošnjeg prvenstva pobedio Efes sa 78:69 (17:22, 14:13, 18:20, 29:14).

АЛИМПИЈЕВИЋ ДЕЛИ ЛЕКЦИЈЕ У ТУРСКОЈ: Бешикташ победио Ефес за савршен учинак

FOTO: Profimedia

Fantastično igra ekipa našeg stručnjaka i jedina je neporažena u šampionatu Turske, nakon što je velikanu iz Istanbula nanela prvi neuspeh.

U duelu dva srpska trenera slavio je mlađi. Izabranici Igora Kokoškova su bili u prednosti posle tri četvrtine - 49:55.

Ipak, sjajnih poslednjih 10 minuta odigrali su košarkaši Bešiktašta, taj period su dobili sa 29:14 i na kraju zasluženo trijumfovali.

Najefikasniji kod pobednika bio je Džona Metjuz sa 25 poena, Entoni Braun je postigao 11. U poraženom sastavu najviše se istakao Erdžan Osmani sa 18, dok je Brajs Desert dodao 12.

Bešiktaš je sad na učinku 7-0, a Efes 6-1.

