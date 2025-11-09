ALIMPIJEVIĆ DELI LEKCIJE U TURSKOJ: Bešiktaš pobedio Efes za savršen učinak
SELEKTOR Srbije, Dušan Alimpijević deli lekcije sa Bešiktašom u Turskoj. Njegov tim je u derbiju 7. kola tamošnjeg prvenstva pobedio Efes sa 78:69 (17:22, 14:13, 18:20, 29:14).
Fantastično igra ekipa našeg stručnjaka i jedina je neporažena u šampionatu Turske, nakon što je velikanu iz Istanbula nanela prvi neuspeh.
U duelu dva srpska trenera slavio je mlađi. Izabranici Igora Kokoškova su bili u prednosti posle tri četvrtine - 49:55.
Ipak, sjajnih poslednjih 10 minuta odigrali su košarkaši Bešiktašta, taj period su dobili sa 29:14 i na kraju zasluženo trijumfovali.
Najefikasniji kod pobednika bio je Džona Metjuz sa 25 poena, Entoni Braun je postigao 11. U poraženom sastavu najviše se istakao Erdžan Osmani sa 18, dok je Brajs Desert dodao 12.
Bešiktaš je sad na učinku 7-0, a Efes 6-1.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SKANDAL U BEOGRADU! Ovako je napadnut fudbalski sudija (VIDEO)
09. 11. 2025. u 15:17
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
09. 11. 2025. u 14:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)