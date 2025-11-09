Košarka

REAGOVALA BARSELONA: Katalonci smenili trenera!

Časlav Vuković

09. 11. 2025. u 19:47

BARSELONA je doživela debakl u ACB ligi. Bolji od Katalonaca bila je Đirona (96:78) i zbog toga je smenjen trener Đoan Penjaroja.

РЕАГОВАЛА БАРСЕЛОНА: Каталонци сменили тренера!

FOTO: Profimedia

Španski velikan igra loše u prvenstvu od početka sezone i na učinku je od 2-4, pa možda ovakva odluka ne treba da čudi.

U Evroligi je nešto bolja situacija (5-4), ali izgubljen je poslednji meč i to od najvećeg rivala Real Madrida (101:92).

Barselona se zahvalila 56-godišnjem stručnjaku iz Terase na profesionalizmu i poželela mu mnogo sreće u budućnosti.

Klub je saopštio da će ekipu u narednom periodu trenirati Oskar Oreljana doskorašnji pomoćnik Đoana Penjaroje.

On će na klupi Katalonaca debitovati u sredu od 20.30 na gostovanju Bajernu u Minhenu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve