REAGOVALA BARSELONA: Katalonci smenili trenera!

BARSELONA je doživela debakl u ACB ligi. Bolji od Katalonaca bila je Đirona (96:78) i zbog toga je smenjen trener Đoan Penjaroja.

Španski velikan igra loše u prvenstvu od početka sezone i na učinku je od 2-4, pa možda ovakva odluka ne treba da čudi.

U Evroligi je nešto bolja situacija (5-4), ali izgubljen je poslednji meč i to od najvećeg rivala Real Madrida (101:92).

Barselona se zahvalila 56-godišnjem stručnjaku iz Terase na profesionalizmu i poželela mu mnogo sreće u budućnosti.

Klub je saopštio da će ekipu u narednom periodu trenirati Oskar Oreljana doskorašnji pomoćnik Đoana Penjaroje.

On će na klupi Katalonaca debitovati u sredu od 20.30 na gostovanju Bajernu u Minhenu.

