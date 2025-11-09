JOKIĆ JE MAŠINA! Maltretirao, pa DEMOLIRAO Pejserse, prava tripl-dabl magija (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su na svom parketu ekipu Indijane rezultatom 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) u NBA ligi, uz novi tripl-dabl učinak Nikole Jokića.

FOTO: Tanjug/AP

Bez većih problema Denver je pred svojim navijačima u "Bol areni" ubedljivo savladao ekipu Indijane za četvrtu pobedu u nizu i ukupno sedmu od početka nove NBA sezone. Trener Dejvid Adelman mogao je i da odmori neke igrače, a drugima smanji minutažu.

Timovi su se samo tokom uvodnih minuta smenjivali u vođstvu, a onda su Nagetsi prvu četvrtinu zatvorili serijom 12:0 nakon koje su prvi put stekli opipljivu dvocifrenu zalihu - 31:18.

Do kraja meča domaćin više nije ispuštao vođstvo. Već u drugom kvartalu umakao je na ubedljivih plus 19, a nije se uspaničio ni kada je Indijana početkom drugog poluvremena svela zaostatak na tri poena.

Brzo je domaćin otklonio mogućnost potpunog preokreta, da bi u poslednjih 12 minuta samo dotukao već slomljenog rivala. Rasla je prednost Nagetsa sve do najubedljivijih plus 21.

Najzaslužniji za novu pobedu franšize iz Kolorada bio je srpski reprezentativac Nikola Jokić koji je zabeležio tripl-dabl učinak - već šesti od početka sezone.

Somborac je u statističke kolone upisao 32 poena, 14 skokova i isto toliko asistencija. Sve to za svega 32 minuta na parketu i uz samo četiri promašaja iz igre - 10/14. Sa linije slobodnih bacanja bio je skoro savršen - 11/12.

Lidera su pratili Tim Hardavej Džunior sa 17 poena (5/9 za tri) i Votson sa 16, dok su Kem Džonson i Džulijan Stroter ubacili po 12.

Među košarkašima Indijane, koji sada imaju skor 1-8, istakao se Endru Nembhard sa 22 poena i šest asistencija. Efikasniji je poenterski bio samo Eron Nesmit sa 25 poena, a 14 je sakupio Kamerunac Paskal Sijakam.

Za kraj, tu je i jedna neverovatna činejnica: Nikola je upisao 170. tripl-dabl u regularnom delu lige i ukupno 188. uključujući i plej-of duele.

