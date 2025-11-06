Košarka

DŽABARI PARKER ODLAZI IZ PARTIZANA? Grci "zapržili čorbu", a evo šta je zapravo istina

06. 11. 2025. u 08:00

ZAKUVALO se ozbiljno u Humskoj!

ЏАБАРИ ПАРКЕР ОДЛАЗИ ИЗ ПАРТИЗАНА? Грци запржили чорбу, а ево шта је заправо истина

Iz Grčke stiže vest da Džabari Parker napušta Partizan. Tome ide u prilog i činjenica da Amerikanac nije igrao ni sekund protiv Barselone, sada je sve još više zagrejao i grčki novinar Vasilis Papateodoru koji radi za portal SDNA.

Grčki portal je pustio vest u kojoj ističe da su Partizan i Džabari Parker spremni da raskinu saradnju posle samo svega nekoliko meseci u klubu.

Naravno, to je u okviru nagađanja, pošto se ubrzo javio i portal "Telesport", koji ističe da Džabari Parker uživa potpuno poverenje u ekipi Partizana.

Isti izvor tvrdi da crno-beli veruju Parkeru i da u ovom trenutku nema govora o raskidu ugovora.

