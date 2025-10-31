NEVEROVATNA DRAMA U ARENI! Partizan u završnici za infarkt izgubio od Barselone

KOŠARKAŠI Partizana sastali su se sa Barselonom u Evroligi. Nakon velike drame slavili su Španci 76:78

Visok tempo igre viđen je od samog starta. Sjajna atmosfera koja je viđena na tribinama nije mnogo uzdrmala Špance. koji su postigli 18 poena, od čega četiri trojke.

Partizan je sjajno izgledao u odbrani, rivalu nije dozvoljavao lake poene, i nakon 10 minuta igre imali su samo poen zaostatka.

Ulogu plejmejkera od odsutnog prezimenjaka Karlika preuzeo je Tajrik Džons, asistencijama iz kratkog otvaranja sa linije penala. Marinković je došao do šest poena, pritom sve u reketu.

U drugom poluvremenu tokom pet minuta igre na terenu je bio samo jedan tim - Partizan. Domaćin je napravio seriju od 17:0, uspela je Barselona da se vrati u završnici, ali su odoleli pritiscima crno-beli koji su prvo poluvreme dobili rezultatom 41:33.

Dvejn Vašington bio je jedini dvocifreni igrač na obe strane sa 11 ponea (3/5 za tri) uz tri asistencije. Toko Šengelija predvodi Barselonu sa devet poena.

Katalonci su se vratili sa minus 10, dobivši treći period 25:15. Ubacili su četiri trojke samo u ovoj deonici, naspram pet u čitavom prvom poluvremenu i pred odlučujućih 10 minuta imali su prednost 56:58.

Igralo se u četvrtoj deonici koš za koš, u poslednja dva minuta Partizan je ušao uz prednost 72:71, a onda drama. Pogodio je Osetkovski, a potom izgubio loptu Vašington, pa je Klajburn pogodio za preokret. Vašington je pogodio dva penala, a na 40 sekundi pre kraja Vil Klajburn pogodio je preko Tajrika i to sa preko 10 metara za 76:78

PARTIZAN - BARSELONA / 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20) ​PARTIZAN: Murinen, Vašington 21, Osetkovski 7, Marinković 9, Pokuševski 2, Braun 9, bonga 9, Lakić, Parker, Fernando 4, Kalates, Tajrik 15. BARSELONA: Panter 10, Markos, Kelj 2, Noris, Veseli 10, Brizuela 3, Satoranski 11, Hernangomez 3, Fal, Klejburn 14, Šengelija 24. Para 1.

KRAJ MEČA

40' Izgubio je loptu Vašington, a Klajburn lako poentirao za preokret - 74:75. Fauliran je Vašington koji pogađa dva penala za 76:75. Vil Klajburn pogodio je trojku sa preko 10 metara i to preko Tajrika.

39' Dva penala izveo je Šengelija, mirna ruka bila je Gruzijcu kod prvog, a potom i kod drugog penala - 72:71. Promašio je Braun, a pogodio na skoku Osetkovski, potom i Šengelija 74:73.

38' Sterling Braun pogađa, a gosti traže tajm-aut - 72:69. Maše gosti dva penala, ne koristi to Sterling Braun koji promašuje trojku.

37' Pogađa trojku Veseli, potom ne realizje Partizan napad, a ni gosti, ali na kraju dobijaju loptu i novu priliku da smanje zaostatak za crno-belima, Nakon novog promašaja domaćina Šengelija pogađa 70:69, mini serija 5:0 španaca.

36' Braun je proigrao Bongu, Šengelija na drugoj strani sa penala pogađa 67:64. Odmah uz faul pogađa i diže atmosferu do tačke usijanja Dvejn Vašington koji pritom pogađa penal za 70:64.

35' Tri neiskorišćena napada Partizana nakon skoka u napadu. Promašio je dva puta Vašington pa potom i Braun.

34' Sada sjajan Tajrik Džons, zakucao je, kazni oje Satoranski na drugoj strani - 62:62. Nema stajanja, visok tempo igre, pogađa Vašington, pa Vili Ernangomez pravi faul u napadu.

33' Imao je Tajrik dva penala, jedno je pogodio, drugo ne, Fernando je odbio loptu nazad do njega, ali je centar crno-belih ostao kratak na zakucavanju. Odmah na drugoj strani dva penala za Barsu, polovičan je bio Para - 60:59.

32' Važna trojka za Partizan. Pogađa je Vanja Marinković - 59:58.

31' Dva penala promašio je doskorašnji košarkaš Reala Bruno Fernando, na drugoj strani ne pogađaju trojku gosti.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 15:25

30' Vašington, pa Šengelija, nakon toga i Tajrik pogađaju dvojku - 56:58

28' Preokret nakon žute minute Partizana, lopta dolazi do Kevina Pantera koji je pogodio trojku

27' Odličnu odbranu potom je odigrao Partizan, u nastavku Osetkovski je našao usamljenog Bongu koji je promašio trojku. Bonga potom pogađa dvojku, kao i Ernangomez - 52:20

26' Važne poene nakon toga ubacio je Bonga - 52:49.

25'Dva penala pogodio je Bonga, potom isto čini Klajburn, pa tehničku dobija Kevin Panter. Penal je promašio Marinković. Crno-beli potom nisu realizovali napad - 50:47

24' Potom Šengelija vezuje pet poena, a Nik Kalates sjajno proigrava Osetkovskog na drugoj strani koji pogađa trojku - 48:45.

23' Nakon promašaja, Tajrik hvata loptu, pogađa uz faul, ali promašuje dodatno bacanje 45:36 na semaforu. Usledila su četiri poena Pantera plavo-crveni ponovo na minus pet - 45:40

22' Jan veseli pogađa za tri, skok Osetkovskog nakon promašaja Vašingtona, ali nerealizovani napad crno-belih 43:36.

21' Sjajno je reagovao Vašington i ubacio nove poene na startu drugog poluvremena, prva dvocifrena prednost za domaćina - 43:33

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 24:15

20' Sterling Braun! Peta trojka za crno-bele koji nakon penala Šengelije imaju prednost 39:33. Sa dva penala Osetkovski dodatno uvećava stečenu prednost.

19' Sterling Braun snažno zakucava, a Kevin Panter promašuje dva penala na drugoj strani 34:31. Španci na liniju penala šalju Tajrika Džonsa, precizan je bio oba puta za 36:31.

18' Šengelija precizan sa penala - 32:31.

17' Pogodio je Satoranski za izjednačenje, a na njegovu trojku odgovorio je istom merom Vašington - 32:29

16' Vratila se Barselona u meč, Klajburn je pogodio dva penala, potom je Veseli ubacio četiri - 29:26

15' Novi poeni Bruna Fernanda u reketu Barse - 29:20

14' Pogađa sada i Bruno Fernado - 27:18. Partizan je u ritmu, dok se Barsa sada ne snalazi, bez poena su u drugoj četvrtini, pravi sada Panter grešku u koracima. Debitovao je upravo i Nik Kalates za crno-bele. Prekinuo je Satoranski seriju crno-belih od 17:0

13' Još jednom Vašington pogađa za tri, pa Džons blokira, serija 15:0 crno-belih za 25:18

12' Otvorio se dobro iz bloka Tajrik Džons, sjajno zakucao nakon lob dodavanja - 22:18, tajm-aut za Barselonu.

11' Potpuni preokret Partizana. Nastavlja se serija 10:0, trojku je pogodio Dvejn Vašington, a Bruno Fernando na drugoj strani upisao blokadu - 20:18

KRAJ PRVE ČETVRTINE 17:18

10' Vanja Marinković! Serija 7:0 crno belih nakon tajm-auta za 17:18

9' Ernangomez pogađa dvojku, pa isto čini i Sterling Braun - 10:18, vraća trojku Bonga 13:18

8' Šengelija ubacuje trojku - 8:15

7' Vil Klajburn pogodio je novu trojku, a Željko Obradović tražio minut odmora - 8:13

6' Rutinski je Džouns proigrao Vašingtona, a ovaj lagano poentirao.

5' Dva penala ubacio je Šengelija - 6:10.

4' Tomas Satoranski ubacuje drugu trojku za goste - 6:6. Nakon nerešenog napada Partizana, Vil Klejburn pogađa za dva.

3' Prvobitno je dodeljena lopta barseloni, nakon čelendža promenjena je odluka, a Vanja Marinković odličan je bio pod košem rivala.

2' Promašio je Pokuševski, ali je potom ubacio iz druge prilike - 2:0. Ubacio je nakon i Sterling Braun, a na drugoj strani odgovorio Panter - 4:3

1' Počela je utakmica u Areni. Vanja Marinković ukrao je loptu, ali to crno-beli nisu iskoristili.

19.42 - Nik Kalates, igrač koga su željno isčekivali navijači je stigao, izašao je na zagrevanje.

Kevin Panter se vratio u Beograd, pozdravio je bivše kolege.

UOČI MEČA

Nastupila je kriza u Partizanu nastala povedom Karlika Džonsa.

Tu su i problemi sa padom u igri u trećoj deonici.

Protiv Hapoela u Sofiji je razlika bila manja nego u odnosu na susret sa Parizom u Beogradu. Bruno Fernando je debitovao u Bugarskoj, čeka se da Nik Kalates pruži veteransko iskustvo i znanje u Karlikovom izostanku, a povratak Šejka Miltona je još uvek neizvestan.

Ni u Barseloni "ne cvetaju ruže". Forma je nesigurna i na skoru su 4-3. U prethodnom kolu su tek posle neizvesne završnice uspeli da slave kod kuće protiv Olimpije Milano i da samim tim izbegnu treći poraz u nizu. Učinak na gostujućim terenima za sada im je polovičan, izgubivši ubedljivo od Hapoela 103:87 i Dubaija 83:78, dok su pobede upisali u Atini nad Panatinaikosom (103:96) i Makabijem u "Pioniru" (92:71).

U sastavu u kom su nosioci veterani, nalaze se dvojica bivših asova Partizana - Jan Veseli i Kevin Panter. Čeh će zauvek ostati ljubimac crno-beli, što se ne može reći za Amerikanca, naročito nakon poslednjeg duela. Prethodni susret u Barseloni, okončan pobedom domaćina 87:80, obeležio je bivši kapiten Partizana sa 25 poena.

Barselona je slavila i u prethodnom susretu u Beogradu sa 87:79, kad je sadašnji član crno-belih Džabari Parker je bio među najistaknutijima sa 17 poena i sedam skokova. Parker je po dolasku u Kataloniju govorio kako mu je dolazak u Evropu prijao da vrati ljubav prema košarci, tako da mu plavo-bordo dres mnogo znači. Svakako se od njega očekuje profesionalizam, jer je on za ovakve duele i doveden.

